Ні на день раніше. Коли можна починати оформлення пенсії в Україні

Окрім заяви на оформлення виплат, треба принести й визначений пакет документів

У багатьох людей, які досягають пенсійного віку, виникає питання: коли ж краще подавати документи на оформлення виплати та де це зробити. Адже наразі є щонайменше два варіанти, як оформити пенсію.

Що треба знати:

Подавати заяву на пенсію слід не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку

Пакет документів та заяву можна подати онлайн

Вихід на пенсію в Україні можливий у 63 роки для жінок та у 65 років для чоловіків

Як зазначила "Телеграфу" заступниця Голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Ірина Ковпашко, подавати документи на пенсію можна будь-коли. Однак цього не слід робити раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку — для жінок 63 роки, для чоловіків — 65.

"Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку", — наголосила Ковпашко.

Додамо, що заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати кількома способами. Зокрема, в електронній або паперовій формі:

безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua), з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Також після подачі заяви потрібно надати наступні документи:

паспорт; реєстраційний номер облікової;

картки платника податків; документи про страховий стаж (трудова книжка);

свідоцтво про народження дітей, диплом за денною формою навчання, військовий квиток;

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Раніше "Телеграф" розповідав, кому у 2026 році уріжуть пенсію та які зміни виплат очікуються.