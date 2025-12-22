Ні на день раніше. Коли можна починати оформлення пенсії в Україні
Окрім заяви на оформлення виплат, треба принести й визначений пакет документів
У багатьох людей, які досягають пенсійного віку, виникає питання: коли ж краще подавати документи на оформлення виплати та де це зробити. Адже наразі є щонайменше два варіанти, як оформити пенсію.
Що треба знати:
- Подавати заяву на пенсію слід не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку
- Пакет документів та заяву можна подати онлайн
- Вихід на пенсію в Україні можливий у 63 роки для жінок та у 65 років для чоловіків
Як зазначила "Телеграфу" заступниця Голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Ірина Ковпашко, подавати документи на пенсію можна будь-коли. Однак цього не слід робити раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку — для жінок 63 роки, для чоловіків — 65.
"Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку", — наголосила Ковпашко.
Додамо, що заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати кількома способами. Зокрема, в електронній або паперовій формі:
- безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;
- або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua), з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Також після подачі заяви потрібно надати наступні документи:
- паспорт; реєстраційний номер облікової;
- картки платника податків; документи про страховий стаж (трудова книжка);
- свідоцтво про народження дітей, диплом за денною формою навчання, військовий квиток;
- довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);
- документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).
