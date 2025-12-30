Новий рік несе морози до -20°C. Чи чекати ще більших відключень на свято в Україні

Не тільки похолодання впливає на графіки, а й російські удари

Найближчими днями Україну накриють сильні морози, прогнозують до -12°C в Києві та до -20°C на сході. На тлі цього у багатьох українців виникає питання: чи витримає енергосистема ці морози.

Що треба знати:

Ймовірніше місцями графіки відключень стануть ще жорсткішими

Суттєво ускладнити ситуація може чергова російська атака

Енергосистема наразі має більше проблем зі шляхами передачі світла, ніж з генерацією

Про це експерт з енергетики Борис Кушнірук розповів "Телеграфу" у матеріалі "На правому березі Києва може повторитися ситуація, як на лівому. Експерт пояснив, чому росіяни "гасять" цілі райони".

За його словами, під час сильних морозів десь система може не витримати. І тут питання не тільки в нових ударах Росії. Українці мають розуміти, що під час морозів споживання енергетики зростає. Тому графіки відключень можуть стати жорсткішими, але це прогнозовано. Якщо ж в сильні морози Росія атакує енергетику, ситуація стане ще важчою.

Кушнірук каже, що неодноразово енергетики попереджали, що зима буде важкою. Наразі проблема не в потужності виробництва електроенергії, а у фізичній можливості передати її на конкретні території. Якщо підстанцій немає або вони пошкоджені, то зробити з цим нічого не можна.

"Відрами ви електроенергію не віднесете", — резюмує експерт.

