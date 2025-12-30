Новый год несет морозы до -20°C. Ждать ли еще больших отключений на праздник в Украине

Не только похолодание влияет на графики, но и российские удары

В ближайшие дни Украину накроют сильные морозы, прогнозируют до -12°C в Киеве и до -20°C на востоке. На фоне этого у многих украинцев возникает вопрос: выдержит ли энергосистема эти морозы.

Что нужно знать:

Вероятнее, местами графики отключений станут еще жестче

Существенно усложнить ситуация может очередная российская атака

Энергосистема имеет больше проблем с путями передачи света, чем с генерацией

Об этом эксперт по энергетике Борис Кушнирук рассказал "Телеграфу" в материале "На правом берегу Киева может повториться ситуация, как на левом. Эксперт объяснил, почему россияне "гасят" целые районы".

По его словам, во время сильных морозов где-то система может не выдержать. И здесь вопрос не только в новых ударах России. Украинцы должны понимать, что в морозы потребление энергетики растет. Поэтому графики отключений могут ужесточить, но это прогнозируемо. Если же в сильные морозы Россия атакует энергетику, ситуация станет еще тяжелее.

Кушнирук говорит, что неоднократно энергетики предупреждали, что зима будет тяжелой. Сейчас проблема не в мощности производства электроэнергии, а в физической возможности передать ее на конкретные территории. Если подстанций нет или повреждены, то сделать с этим ничего нельзя.

"Ведрами вы электроэнергию не отнесете", — резюмирует эксперт.

