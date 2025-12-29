Чому Львів так не страждає без світла, як Одеса чи Київ? Експерт назвав головну причину

Не все залежить від генераційних потужностей, адже Росія атакує й інші елементи енергосистеми

Більшість західних регіонів після масованих атак по енергетиці мають більш-менш стабільні та лояльні графіки відключень на відміну від центральних чи східних регіонів. У багатьох українців виникає питання: чому так стається.

Що треба знати:

Наявність світла та графіків залежить не тільки від роботи генераційних потужностей

Росія атакує трансформаторні станції та інші енергооб'єкти

Електропостачання на лівий берег України стикається з більшими перешкодами, ніж на правий

Про це розповів Олег Попенко — експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Спілка споживачів комунальних послуг" у матеріалі "Росія полює на український газ: чи вистачить запасів на зиму і де ситуація найкритичніша".

За словами експерта, під час запуску атомних блоків та збільшення видачі електроенергії в мережу не завжди є можливість доставити цю енергію у потрібну точку. Особливо якщо йдеться про лівий берег Дніпра чи Києва, або ж про Одесу. Подекуди не вистачає потужностей, які транспортують електрику, а не виробляють.

Якщо ж говорити про західні області, пояснює Попенко, то на електропостачання впливає низка факторів: регіональні обмеження щодо передачі електроенергії в той чи інший регіон. Адже коли розбивають трансформаторні підстанції, цей процес ускладнюється в рази. Також не слід забувати, що зараз Росія б'є й по лініях електропередачі.

Як відключають світло у цих областях

Для розуміння різниці між регіонами – 29 грудня в Одесі та на лівому березі Києва діють екстрені відключення, графіки не працюють. На правому березі Києва та у Дніпрі за графіком знеструмлюють абонентів 2-3 рази на день у середньому на 10 годин. У Львові ж світло цього дня не вимикають взагалі.

