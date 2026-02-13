Такого не було десятиліттями: як зараз виглядає море в окупованій Кирилівці

У мережі з’явилися кадри із центрального пляжу

Окуповане узбережжя Азовського моря скувало льодом. Море в Кирилівці Запорізької області повністю вкрите блискучою коркою до горизонту.

Відповідні відео опубліковані у соцмережах. Уздовж берегової лінії з’явилися крижані пагорби.

Під час потепління крига починає рватися. Якщо повіє східний вітер, його викидатиме на берег. Зараз висота пагорбів з таких крижин на центральному пляжі становить 3-4 метри.

Під роликом коментатори згадували, коли Азовське море повністю замерзало востаннє. Хтось написав, що це було звичайним явищем до 1987 року, другий інтернет-користувач повідомив, що це було у 1990-ті роки.

Інші підписники зазначали, що таке траплялося й набагато пізніше: у 2006, 2008, 2010 чи 2011 роках. Одна українка написала, що бачила таким море у Кирилівці лише у дитинстві.

Водночас місцевий житель уточнив, що у 2009 році Азовське море все-таки не замерзало повністю, як зараз. Він додав, що навіть у 2014 році, коли морози сягали -28 градусів, на горизонті виднілася вода. Зараз цього немає.

Один з інтернет-користувачів припустив, що через замерзання моря влітку може не бути медуз. В останні роки курортне селище страждало від навали цих морських жителів. За однією з версій це сталося саме тому, що вода не замерзала взимку.

Раніше сильні морози призвели до замерзання Азовського моря у селищі Кирилівка на понад 200 метрів від берега. Доцент кафедри екології НаУКМА Віктор Карамушка пояснив, що є ризик масової загибелі риби, якщо сильні морози призведуть до промерзання води до дна.