Люті морози до -20°С та сильні снігопади. Яку погоду принесе в Україну 2026 рік

Протягом місяця українців очікують значні температурні перепади

На початку 2026 року в Україні продовжить триматись зимова погода зі снігом та морозами. Подекуди стовпчик термометра може опуститись до -13…-18 °С.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, протягом січня українців чекають значні коливання температур: від лютих морозів до "плюсів".

Згідно зі свіжими даними, перші дні нового року пройдуть в умовах зимової погоди, зі снігом та морозом. Місцями вночі 1 – 2 січня стовпчики термометрів знизяться до -13…-18°С (переважно у західних, північних і східних областях). Однак вже з 3 січня під дією активної циклонічної діяльності, очікується прихід теплого африканського повітря на європейський континент. Температура повітря підніметься до 0 °С та більше, що сприятиме появі туману та відлиги.

"Сніговий покрив почне дуже інтенсивно танути, а до кінця першої декади, ймовірно, зовсім зійде у більшості областей. Тепло супроводжуватиметься випаданням опадів переважно у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. Місцями може спостерігатися ожеледь та поривчастий вітер", — наголошує Кібальчич.

Нижче на карті для наочності представлено розподіл середньої аномалії температури повітря в Східній Європі згідно з чисельною прогностичною моделлю ECMWF на період з 5 по 12 січня 2026 року. Область з найбільшим відхиленням від норми зачіпає південні, центральні та східні регіони України:

Прогноз погоди в Україні на січень

У другій декаді січня очікується поступове зниження температури, яке буде пов'язане з поширенням холодного скандинавського повітря на більш південні широти. Проте сильних морозів не передбачається. Атмосферний тиск коливатиметься у межах норми, місцями пройде невеликий/помірний сніг. Загалом погода буде більш стійка, ніж у перші тижні січня.

Третя декада січня буде характеризуватись підвищеним атмосферним тиском по всій Європі, тому кількість опадів буде незначною. Температурний фон прогнозується близьким до середніх багаторічних показників, місцями в західних та південних регіонах трохи вищий за норму. Імовірність небезпечних та стихійних явищ погоди на території України низька.

Підсумовуючи, можна сказати, що січень 2026 року в Україні буде насичений опадами, місцями вищими за норму на 20 – 40%, нестійким сніговим покривом, частими туманами, ожеледицею та сльотою на дорогах. Середньомісячна температура повітря на більшій частині території країни виявиться вищою за норму на 1 – 2,5 °С, у західних та північно-західних областях близька до норми і коливатиметься в межах -5…+2 °С, у високогірній частині Карпат у районі -7…-9 °С. У першій декаді місяця фіксуватимуться добові рекорди тепла в ряді областей, а найхолодніші дні припадуть на 1 – 2 січня.

Зауважимо, що за даними порталу Ventusky, на 1-2 січня прогнозується сильний мороз по всій території України. Найхолодніше буде на заході та у гірських регіонах. А от з 3 січня прийде потепління, адже більшість областей очікує від 0 до -4 градусів.

Погода в Україні 1 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Погода в Україні 3 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують у Харкові в січні.