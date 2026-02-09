Статус долара як тихої гавані похитнувся: економіст пояснив, чому валюта втрачає позиції
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Фінансисти більше не впевнені в стабільності інвестицій
Непередбачувана політика президента США Дональда Трампа серйозно похитнула статус американського долара як тихої гавані для інвесторів, змусивши їх шукати альтернативи, зокрема золото та євро.
Про це в етері "Телеграфа" заявив економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, що через дії Білого дому долар та американські казначейські облігації більше не сприймаються фінансистами як надійний і стабільний актив.
Що треба знати:
- Політика Трампа позбавила долар статусу надійної валюти
- Інвестори замінюють американські облігації золотом та євро
- Торгівельні війни та міграційні обмеження шкодять економіці США
"Непередбачуваність політики Трампа призвела до того, що, як правило, тиха гавань під назвою американський долар перестала бути такою тихою гаванню", – пояснив експерт.
За його словами, коли відбувалися ті чи інші карколомні процеси на фінансових ринках, починалися якісь хвилювання з приводу криз, інвестори завжди вкладали гроші в американські трежеріс (казначейські облігації) і тихенько перечікували хвилі на фінансових ринках.
"Американські цінні папери завжди йшли по рейтингах AAA – найбільш надійні, найбільш передбачувані, найбільш спокійні. Трамп своєю непередбачуваною політикою розгойдав американський долар дуже сильно", – наголосив Пендзин.
Тому інвестори замість того, щоб вкладатися в американські трежеріс зараз купують золото, срібло та навіть євро, попри те що ця валюта теж нестабільна. Тобто сьогодні валюта США у свідомості фінансистів дуже похитнулася.
На думку економіста, в першу чергу на сприйняття долара вплинула політика Білого дому стосовно мігрантів, яка звужує американський ринок праці та б'є по економіці.
"Другий момент – це торгівельні війни, що розв'язав Трамп, та зовнішньоекономічні процеси. Незрозуміла ситуація з Китаєм, незрозуміла ситуація з Європою. Вибачте, Трамп як циган сонцем жонглює отими усіма митами", – пояснив він.
Як пише Economist, долар впав до найнижчого рівня майже за чотири роки стосовно кошика інших валют. Наразі він знизився приблизно на 12% з моменту свого піка перед інавгурацією президента минулого року.
Трамп знецінює долар і підриває економічну перевагу США, стверджує економічний оглядач The New Yorker Джон Кессіді. Жорстка політика президента, включно з останніми загрозами на адресу Гренландії, змушує деяких іноземних інвесторів двічі подумати, перш ніж вкладати свої гроші в американські банки.
Раніше Пендзин розповів, що впродовж 2026 року Національний банк України триматиме гривню на рівні 43-43,5 грн доларів.