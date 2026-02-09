Статус долара як тихої гавані похитнувся: економіст пояснив, чому валюта втрачає позиції

Фінансисти більше не впевнені в стабільності інвестицій

Непередбачувана політика президента США Дональда Трампа серйозно похитнула статус американського долара як тихої гавані для інвесторів, змусивши їх шукати альтернативи, зокрема золото та євро.

Про це в етері "Телеграфа" заявив економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, що через дії Білого дому долар та американські казначейські облігації більше не сприймаються фінансистами як надійний і стабільний актив.

Що треба знати:

Політика Трампа позбавила долар статусу надійної валюти

Інвестори замінюють американські облігації золотом та євро

Торгівельні війни та міграційні обмеження шкодять економіці США

"Непередбачуваність політики Трампа призвела до того, що, як правило, тиха гавань під назвою американський долар перестала бути такою тихою гаванню", – пояснив експерт.

За його словами, коли відбувалися ті чи інші карколомні процеси на фінансових ринках, починалися якісь хвилювання з приводу криз, інвестори завжди вкладали гроші в американські трежеріс (казначейські облігації) і тихенько перечікували хвилі на фінансових ринках.

"Американські цінні папери завжди йшли по рейтингах AAA – найбільш надійні, найбільш передбачувані, найбільш спокійні. Трамп своєю непередбачуваною політикою розгойдав американський долар дуже сильно", – наголосив Пендзин.

Тому інвестори замість того, щоб вкладатися в американські трежеріс зараз купують золото, срібло та навіть євро, попри те що ця валюта теж нестабільна. Тобто сьогодні валюта США у свідомості фінансистів дуже похитнулася.

На думку економіста, в першу чергу на сприйняття долара вплинула політика Білого дому стосовно мігрантів, яка звужує американський ринок праці та б'є по економіці.

"Другий момент – це торгівельні війни, що розв'язав Трамп, та зовнішньоекономічні процеси. Незрозуміла ситуація з Китаєм, незрозуміла ситуація з Європою. Вибачте, Трамп як циган сонцем жонглює отими усіма митами", – пояснив він.

Як пише Economist, долар впав до найнижчого рівня майже за чотири роки стосовно кошика інших валют. Наразі він знизився приблизно на 12% з моменту свого піка перед інавгурацією президента минулого року.

Трамп знецінює долар і підриває економічну перевагу США, стверджує економічний оглядач The New Yorker Джон Кессіді. Жорстка політика президента, включно з останніми загрозами на адресу Гренландії, змушує деяких іноземних інвесторів двічі подумати, перш ніж вкладати свої гроші в американські банки.

Раніше Пендзин розповів, що впродовж 2026 року Національний банк України триматиме гривню на рівні 43-43,5 грн доларів.