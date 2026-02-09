Рус

Статус долара як тихої гавані похитнувся: економіст пояснив, чому валюта втрачає позиції

Марія Назарова
Дональд Трамп, долари Новина оновлена 09 лютого 2026, 19:27
Дональд Трамп, долари. Фото Колаж "Телеграфу"

Фінансисти більше не впевнені в стабільності інвестицій

Непередбачувана політика президента США Дональда Трампа серйозно похитнула статус американського долара як тихої гавані для інвесторів, змусивши їх шукати альтернативи, зокрема золото та євро.

Про це в етері "Телеграфа" заявив економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, що через дії Білого дому долар та американські казначейські облігації більше не сприймаються фінансистами як надійний і стабільний актив.

Що треба знати:

  • Політика Трампа позбавила долар статусу надійної валюти
  • Інвестори замінюють американські облігації золотом та євро
  • Торгівельні війни та міграційні обмеження шкодять економіці США

"Непередбачуваність політики Трампа призвела до того, що, як правило, тиха гавань під назвою американський долар перестала бути такою тихою гаванню", – пояснив експерт.

За його словами, коли відбувалися ті чи інші карколомні процеси на фінансових ринках, починалися якісь хвилювання з приводу криз, інвестори завжди вкладали гроші в американські трежеріс (казначейські облігації) і тихенько перечікували хвилі на фінансових ринках.

"Американські цінні папери завжди йшли по рейтингах AAA – найбільш надійні, найбільш передбачувані, найбільш спокійні. Трамп своєю непередбачуваною політикою розгойдав американський долар дуже сильно", – наголосив Пендзин.

Тому інвестори замість того, щоб вкладатися в американські трежеріс зараз купують золото, срібло та навіть євро, попри те що ця валюта теж нестабільна. Тобто сьогодні валюта США у свідомості фінансистів дуже похитнулася.

На думку економіста, в першу чергу на сприйняття долара вплинула політика Білого дому стосовно мігрантів, яка звужує американський ринок праці та б'є по економіці.

"Другий момент – це торгівельні війни, що розв'язав Трамп, та зовнішньоекономічні процеси. Незрозуміла ситуація з Китаєм, незрозуміла ситуація з Європою. Вибачте, Трамп як циган сонцем жонглює отими усіма митами", – пояснив він.

Як пише Economist, долар впав до найнижчого рівня майже за чотири роки стосовно кошика інших валют. Наразі він знизився приблизно на 12% з моменту свого піка перед інавгурацією президента минулого року.

Трамп знецінює долар і підриває економічну перевагу США, стверджує економічний оглядач The New Yorker Джон Кессіді. Жорстка політика президента, включно з останніми загрозами на адресу Гренландії, змушує деяких іноземних інвесторів двічі подумати, перш ніж вкладати свої гроші в американські банки.

Раніше Пендзин розповів, що впродовж 2026 року Національний банк України триматиме гривню на рівні 43-43,5 грн доларів.

