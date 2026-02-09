Зїсти не вийде: в Україні є село зі "смачною" назвою і партизанською історією

Місце, яке звучить як улюблена зимова страва

Назва цього села звучить так, ніби мова йде не про населений пункт, а про пункт у меню або тему для застілля. Однак за нею ховається реальна історія, війна, підпілля і спротив окупантам.

Що варто знати

Назва села Холодець на Хмельниччині не пов’язана з кулінарією

У часи Другої світової війни село було осередком активного партизанського опору

Саме поблизу цього села бере свій початок Південний Буг — одна з найдовших і найважливіших річок України

Село Холодець — невеликий населений пункт в Україні, що входить до Волочиської міської громади Хмельницького району Хмельницької області. Це село в історичному Поділлі, розташоване неподалік від іншого села Купіль, де загалом кількість населення сягає кількох тисяч людей, тоді як сам Холодець має близько 329 мешканців і площу приблизно 1,85 км².

Назва "Холодець" не пов'язана із м'ясною стравою. Ймовірно, вона стосується особливостей місцевості чи клімату — низовини села могли бути прохолоднішими, і через це назва закріпилась у давнину.

Село Холодець. Фото: Вікіпедія

Під час Другої світової війни на території Холодця діяла підпільна радянська партизанська група під керівництвом партизана Старчикова, до якої входили комсомольці Кирило і Гліб Стецюки, а також Макар і Михайло Трачуки, за даними Вікіпедії. Вони активно чинили опір німецьким окупантам, створювали проблеми поліцаям за зради й навіть спалили млин із великими запасами хліба в сусідньому селі Купіль.

Село Холодець. Фото: Вікіпедія

Село Холодець. Фото: Вікіпедія

Біля Холодця бере початок річка Південний Буг, велика річка України, що тече понад 800 км до Чорного моря. Також на території — розташований піщаний кар'єр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про село зі смішною назвою, але трагічною історією. З початку великої війни він опинився серед осередків бойових дій на Донбасі і став ціллю постійних обстрілів.