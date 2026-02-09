Як зарядити ноутбук без станції: українці засипали ідеями (фото)

Користувачі поділились своїм досвідом

В Україні постійні та тривалі відключення світла. У таких обставинах працювати складно, особливо вдома, коли немає чим зарядити ноутбук. У соціальній мережі Threads один із користувачів запитав, як заряджати техніку, не витрачаючи десятки тисяч гривень на дорогі станції.

Українець шукає зручний варіант для 5 годин активної роботи на день. У коментарях вже поділились своїм досвідом і більш бюджетними або кращими, за словами користувачів, рішеннями. Більшість зробили свій вибір на користь повербанків.

У відповідях більшість користувачів розповіли, що використовують повербанки, купуючи додаткові кабелі та перехідники для ноутбука.

Інші користувачі запропонували більш бюджетні варіанти зарядних станцій або, на їхню думку, кращі моделі за співвідношенням ціни та якості, ґрунтуючись на власному досвіді.

