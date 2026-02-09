Ціла епоха для міста: чим був особливий ресторан "Стара вежа" у Дніпрі

У Дніпрі завжди була велика кількість легендарних кафе та ресторанів. Серед них особливе місце займав ресторан "Стара вежа".

Цей заклад здобув популярність завдяки своєму архітектурному стилю та неповторній атмосфері. "Телеграф" розкаже про це знакове для жителів Дніпра місце.

Де знаходився заклад

Це популярне місце знаходилось на проспекті Гагріна (нині- Науки), 104а, В районі, що називається Підстанція.

Історія місцевості та будівлі

Підстанція у Дніпрі – досить молодий район. Раніше тут були Міські дачі, стояли невеликі будиночки і однією з головних прикрас цих дач була водонапірна вежа. У 1906-1909 роках у Катеринославі (так тоді називався Дніпро) створювався новий міський водогін. Фірма одеського інженера Володимира Кундерта виступила підрядником при будівництві декількох об’єктів водогону, зокрема машинних корпусів Кайдацької насосної станції, резервуарів для води. В районі Міських дач також планувалось створити частину водогону з Дачним резервом. Так, у 1909 році за проєктом Кундерта зводиться водонапірна башта на 30 тисяч відер води. Будівля цегляна, а сам резервуар залізобетонний. Архітектура башти має мотиви стилю модерн.

Водонапірна башта у 1910 році. Фото Олександр Волок.

Як з'явився ресторан

Освоювати район Міських дач розпочали після Другої світової війни. Вже наприкінці 1960 років вежа не задовольняла потреби всіх мешканців цього району. Тут зводили багатоквартирні будинки та прокладали інший водогін. Влада думала над знесенням споруди, проте архітектори Зубарєв, Чубаров та Лошаков у 1976 році запропонували перебудувати об’єкт у ресторан під назвою "Стара вежа". Внутрішнє оформлення залів виконували майстри Художнього фонду під керівництвом відомого живописця В. Юшкова. У 1979 році до старого корпусу прибудували триповерхову будівлю.

Ресторан "Стара вежа" в середині 1970-х років

На першому поверсі розташовувався коктейль-бар на 28 місць. Тут, серед іншого, подавали фірмовий коктейль "Стара вежа". Другий поверх займав головний зал ресторану, розрахований на 100 місць. На третьому розташовувалося затишне кафе на 48 місць з фонтаном. Головною прикрасою закладу була величезна люстра. Так "Стара вежа" і стала одним з символів міста.

Голова прикраса ресторану "Стара вежа", 1976 рік

Обслуговував відвідувачів великий колектив у 70 осіб. Головною стравою "Старої вежі" були – горщечки із запеченою картоплею зі свининою зверху заліплені тістом. Містяни згадують, що ресторан "Стара вежа" був не просто місцем для обіду, а цілою епохою для Дніпра.

Чому зникла "Стара вежа"

У 1990-х роках заклад почав поступово занепадати, ймовірно, через зростання конкуренції. Тут продовжував працювати лише пивний бар на першому поверсі.

Будівля ресторану "Стара вежа", 2018 рік. Фото newsmir.info

У 2012 році був закритий і бар. Після цього, там деякий час працював майстер з ремонту взуття та виготовлення ключів. Будівлю виставили на продаж.

Флюгер на куполі будівлі ресторану "Стара вежа", 2018 рік. Фото newsmir.info

В якому стані перебуває будівля зараз

Наразі будівля так і не знайшла нового власника і продовжує руйнуватись. Ще кілька років тому можна було потрапити всередину легендарного ресторану, але тепер тут закладені цеглою всі вікна та двері. Проте для історії була створена 3D модель цього унікального закладу.

Всі вікна та двері будівлі закладені цеглою. Фото dnepr.info

Купол будівлі ресторану "Стара вежа", 2018 рік. Фото newsmir.info

