Частина працівників у 2026 може втратити бронь. Яку зарплату треба отримувати, щоб цього не сталось

У 2025 ця сума складає 20 тисяч грн

У 2026 році заброньовані працівники можуть втратити бронь. Адже з січня їх зарплата має зрости майже на 2 тисячі грн.

Про це пише видання "Бухгалтер 911". Зазначається, що вимога про зростання зарплати діятиме протягом усього року.

Що треба знати:

У грудні заброньовані працівники мають отримати 20 тисяч грн

З січня 2026 ця сума зросте на понад 1500 грн

Якщо зарплата не ввійде в нові рамки, працівник може втратити бронь

Бронювання працівників у грудні 2025

У грудні, як і протягом 2025 року, заброньовані працівники мають отримувати зарплату не нижче 20 000 грн. Ця сума дорівнює розміру 2,5 мінімальних зарплат в Україні — 8000 грн * 2,5.

При цьому виплата зарплати за другу половину грудня в січні не впливає на показник мінімальної зарплати за грудень. Адже враховується дата нарахування, а не виплати. Головне, щоб нарахована сума за грудень була не меншою за встановлений мінімум — 20 тисяч грн.

Яка зарплата має бути у січні, аби не втрати бронь

З 2026 року мінімальний розмір заробітної плати заброньованого працівника зросте до 21 617,50 грн. Протягом усього року працівник має щомісяця отримувати не менше 21,6 тисячі. При цьому визначення сума — це сукупність виплати, тобто сюди входить не тільки оклад, а й премії чи понаднормові години. Якщо ж вимога з виплатою визначеної суми не буде виконана, бронювання анулюється.

