Часть работников в 2026 году может потерять бронь. Какую зарплату нужно получать, чтобы этого не произошло
-
-
В 2025 году эта сумма составляет 20 тысяч грн
В 2026 году забронированные работники могут лишиться брони. Ведь с января их зарплата должна вырасти почти на 2 тысячи гривен.
Об этом пишет издание "Бухгалтер 911". Отмечается, что требование о росте зарплаты будет действовать в течение всего года.
Что нужно знать:
- В декабре забронированные работники должны получить 20 тысяч грн
- С января 2026 года эта сумма вырастет более чем на 1500 грн
- Если зарплата не войдет в новые рамки, работник может потерять бронь
Бронирование работников в декабре 2025
В декабре, как и в 2025 году, забронированные работники должны получать зарплату не ниже 20 000 грн. Эта сумма равна размеру 2,5 минимальных зарплат в Украине – 8000 грн * 2,5.
При этом выплата зарплаты за вторую половину декабря в январе не влияет на показатель минимальной заработной платы за декабрь. Учитывается дата начисления, а не выплаты. Главное, чтобы начисленная сумма за декабрь была не меньше установленного минимума — 20 тысяч грн.
Какая зарплата должна быть в январе, чтобы не потерять бронь
С 2026 года минимальный размер заработной платы забронированного работника вырастет до 21 617,50 грн. В течение всего года работник должен ежемесячно получать не менее 21,6 тысяч. При этом определение сумма – это совокупность выплаты, то есть сюда входит не только оклад, но и премии или сверхурочные часы. Если требование с выплатой определенной суммы не будет выполнено, бронирование аннулируется.
