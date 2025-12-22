Часть работников в 2026 году может потерять бронь. Какую зарплату нужно получать, чтобы этого не произошло

В 2025 году эта сумма составляет 20 тысяч грн

В 2026 году забронированные работники могут лишиться брони. Ведь с января их зарплата должна вырасти почти на 2 тысячи гривен.

Об этом пишет издание "Бухгалтер 911". Отмечается, что требование о росте зарплаты будет действовать в течение всего года.

Что нужно знать:

В декабре забронированные работники должны получить 20 тысяч грн

С января 2026 года эта сумма вырастет более чем на 1500 грн

Если зарплата не войдет в новые рамки, работник может потерять бронь

Бронирование работников в декабре 2025

В декабре, как и в 2025 году, забронированные работники должны получать зарплату не ниже 20 000 грн. Эта сумма равна размеру 2,5 минимальных зарплат в Украине – 8000 грн * 2,5.

При этом выплата зарплаты за вторую половину декабря в январе не влияет на показатель минимальной заработной платы за декабрь. Учитывается дата начисления, а не выплаты. Главное, чтобы начисленная сумма за декабрь была не меньше установленного минимума — 20 тысяч грн.

Какая зарплата должна быть в январе, чтобы не потерять бронь

С 2026 года минимальный размер заработной платы забронированного работника вырастет до 21 617,50 грн. В течение всего года работник должен ежемесячно получать не менее 21,6 тысяч. При этом определение сумма – это совокупность выплаты, то есть сюда входит не только оклад, но и премии или сверхурочные часы. Если требование с выплатой определенной суммы не будет выполнено, бронирование аннулируется.

