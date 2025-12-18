Чи можуть ТЦК заблокувати банківську картку: роз’яснення, яке важливо знати всім

Автоматичне блокування банківських карток для тих, хто не з'явився у ТЦК, так і не прийняли

Територіальні центри комплектування (ТЦК) не мають повноважень наказати банку заблокувати рахунок тієї чи іншої людини. Однак є законний механізм, який може спричинити арешт банківських карток.

Що потрібно знати:

Блокування можливе лише через виконавчу службу

Підставою є штраф за порушення військового обліку

На добровільну оплату дається 15 днів

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Блокування карток через неявку до ТЦК: як це працює в ПриватБанку".

Законний механізм блокування карток працює через виконавчу службу. Тобто військкомат виписує штраф за статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Сума складає від 17 до 25,5 тисяч гривень залежно від конкретного порушення. Після цього людина отримує ухвалу про штраф і має 15 днів для добровільної оплати. Якщо штраф не сплачено, ТЦК передає справу до Державної виконавчої служби.

Стаття 210-1. Скріншот: Верховна Рада

Саме з цього моменту відкривається виконавче провадження — так само як за будь-яких інших боргів перед державою.

У цьому випадку виконавець накладає арешт на банківські рахунки боржника згідно із Законом "Про виконавче провадження". Це звичайна процедура, яку застосовують для стягнення аліментів, штрафів порушення ПДР, комунальних заборгованостей.

Варто нагадати, що навесні минулого року депутати ухвалили новий мобілізаційний закон №3633-IX. Спочатку у проєкті була норма про автоматичне блокування банківських карток для тих, хто не з’являється у ТЦК. Після громадського обговорення цю норму виключили з остаточної редакції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ПриватБанк запустив кешбек для міжнародних переказів на картки Mastercard.