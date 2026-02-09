Названі головні банки-невдахи та найбільш заможні структури. НБУ дав підказки клієнтам

У рейтингу прибуткових лідирує ПриватБанк

Фінансисти заробляють все більше, та менше платять податків. За підсумком 2025 року українська банківська система наростила свій чистий прибуток (після оподаткування) на 39,4% — з 90,9 млрд грн до 126,8 млрд грн. Водночас загальна сума сплачених до бюджету податків зменшилась з 95,9 млрд грн до 84,8 млрд грн, тобто на 11,6%.

Це дані останньої офіційної звітності, які опублікував Національний банк.

Менші бюджетні відрахування передусім пояснюються тим, що банкірам таки вдалось наприкінці 2025-го пролобіювати собі зменшення податкової ставки з 50% (застосованої і 2024 році) до 25%. Було узгоджено повернення до 50% тільки в поточному, 2026, році.

А ще банкам вдалось трохи наростити свої процентні заробітки на депозитних сертифікатах Нацбанку, держоблігаціях і кредитуванні (чистий процентний дохід) — на 16% (до 271,9 млрд грн). Та на різноманітних комісіях, які беруть чи не за кожну платіжку, чи при обслуговуванні карток населення — на 12,4% (до 63,6 млрд грн), безплатних послуг для людей майже не лишилось. До того ж різко — в 2,1 раза (до 4,5 млрд грн), були скорочені резерви. Фінансисти почали відносити більше клієнтських кредитів не до ризикових, а до "хороших", і водночас в 2,6 раза скоротили (до 3,7 млрд грн) резерви під держоблігації, вкладення в які виявились не такими вже й лячними. Що, напевно, пов’язано з більш суворим торішнім стрес-тестуванням НБУ, під час якого чи не кожен хотів прикрасити ситуацію.

Найбільшу прибутковість з 2025, як і роком раніше, показав державний ПриватБанк з 29,1 млрд грн, хоча його заробіток і зменшився на 27,4% через списання боргів ексакціонерів на 151,5 млрд грн і сплату з цієї причини додаткових 37,5 млрд грн податків, про що вже писав "Телеграф". За ним, як і торік, йдуть Ощадбанк (з 16,6 млрд грн прибутку) та Райффайзен Банк (10,7 млрд грн). Помітно покращив місце в рейтингу заробітків Універсал Банк, відомий фінтехом monobank — з 8-го на 4, наростивши фінансовий результат в 2,8 раза (до 10,3 млрд грн). А ще державний Укрексімбанк, який згортає обслуговування населення, — піднявся з 11 сходинки на 5-ту, збільшивши прибуток в 3,2 раза (до 8,9 млрд грн).

Найприбутковіші банки за даними НБУ

Якщо казати про нові прориви, найбільші відсоткові прирости з прибутку, то їх показали грецький Піреус Банк МКБ — одразу в 9,1 раза (до 50,9 млн грн), Міжнародний інвестиційний банк експрезидента Петра Порошенка — в 7,8 раза (до 92,6 млн грн) та банк "Глобус" (найбільші власники Олена Сильнягіна та Сергій Мамедов) — в 7,7 раза (до 286,8 млн грн).

Чисельність збиткових банків у 2025 році скоротилась із 9 до 7 структур із 60 чинних.

Значно покращив фінансовий результат і вийшов у прибуток Правекс Банк, що має італійського акціонера (Intesa Sanpaolo) — приріст прибутку в 106,5% (до 12,9 млн грн), який був тотально збитковим не тільки під час війни та ще до неї: помітно збільшив процентні заробітки (на 24%, до 730,5 млн грн), зменшив витрати та майже вп’ятеро скоротив резерви (лишив тільки 5,9 млн грн). А ще Юнекс Банк Івана Світека та Томаша Фіали, який зі збитку 23 млн грн у 2024-му піднявся до прибутку в 5 млн грн в 2025-му, та Індустріалбанк, де найбільшим співвласником є Ігор Дворецький (72,7% акцій), який зміг після збитку на 20,6 млн грн вийти в плюс на 2,3 млн грн.

Збиткові банки за даними НБУ

Найбільший збиток за минулий рік зафіксований у націоналізованому Першому інвестиційному банку — "мінус" 63,2 млн грн, далі йде Кристал Банку — "мінус" 32,8 млн грн і банк "Український капітал" — "мінус" 17,7 млн грн. А замкнув цю горе-сімку Альянс Банк Олександр Сосіса (89,3% акцій) зі збитком 2,9 млн грн, який ще у 2024 році демонстрував прибуткову діяльність (показав заробіток у 18,4 млн грн).

Із 60 банків погіршення фінансового результату торік було зафіксоване у тільки у 10, а у решти (50 банків) покращення у різній мірі.