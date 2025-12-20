США і Росія знову обговорюватимуть "мирний план": на що звернули увагу розвідники

Зустріч у Флориді відбувається на тлі жорсткої риторики Путіна та сумнівів європейських союзників щодо намірів РФ

В суботу 20 грудня американські делегати зустрічаються з росіянами для переговорів щодо України у Флориді. Російську делегацію очолює спецпосланець російського президента Кирило Дмитрієв. З американського боку — Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та ймовірно Марк Рубіо.

Що потрібно знати:

Українська делегація участі в цій зустрічі не бере й не перетинатиметься з росіянами

19 грудня Україна провела окремі консультації з США та європейськими партнерами

За даними розвідки США, Росія не має наміру завершувати війну та прагне ширшої експансії

Як зазначає Reuters, Дмитрієв не перетинатиметься з українською делегацією. Ця зустріч відбулась напередодні — 19 грудня. Секретар РНБО Рустем Умєров разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим провели консультації з США з залученням європейських партнерів. "Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", — резюмував Умєров не відкриваючи деталей.

Водночас, попри заяви певних американських політиків, розвідка США впевнена, що Росія не має наміру до миру. Спецслужби попереджають, що "президент Росії Володимир Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, які належали Радянській імперії (СРСР, — ред.)". Останній звіт про це датувався кінцем вересня.

Європейські країни, зокрема Балтійського регіону та Польща, впевнені, що Росія прагнутиме більшого, аніж навіть Україна. При цьому у команді президента США Дональд Трамп кажуть, що мирна угода "ближча, ніж будь-коли раніше".

Що ж до позиції Росії, то Володимир Путін на підсумковій пресконференції продовжив тему "бандерівців" та заявив, що "ми готові йти далі й добивати цю гадину". При цьому він зганьбився показавши, що реальну ситуацію на фронті він не знає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку експертів, Путін погодиться на мир тільки на власних умовах і не готовий до компромісів. При цьому аналітики вважають, що зустріч в суботу дуже важлива, адже Трампу потрібні більш конкретні дії.