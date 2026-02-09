Витримала перевірку часом? Чому радянською пралкою "Малютка" досі користуються вдома

Вони були майже у кожної радянської родини

Старі радянські побутові речі, як чавунні сковорідки чи пральні машинки "Малютка", досі мають популярність. Попри свій вік, вони мають особливості, які роблять їх незамінними в побуті.

"Телеграф" пояснив, чому маленька пральна машинка досі залишається популярною, особливо на дачах та в невеликих квартирах. Ми зібрали основні переваги цього приладу.

Пральна машинка "Малютка". Фото: OLX

Пральні машинки "Малютка" відрізняються компактністю, легкістю та автономністю. Для прання не потрібно підключення до водопроводу — воду можна просто заливати вручну. Це робить їх зручними для дач, сіл та маленьких квартир.

Прилади економлять воду, порошок і електроенергію. Вони працюють швидко, прості у використанні та надійні. Мінімальна кількість функцій дозволяє легко ремонтувати машинку самостійно.

Крім того, "Малютка" може прати всього за 15 хвилин, що значно швидше за ручне прання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому досі використовують радянські часникочавки. Вони не лише допомагають на кухні, а й ще під час ремонту, наприклад, викрутити гайку.