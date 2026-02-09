Коломойський і друзі більше не винні Приватбанку? Чому списано мільярди і що далі

Юристи занепокоєні тим, що колишній акціонер установи зможе використати такий крок на власну користь

Державний ПриватБанк за підсумком 2025 року списав непрацюючих (поганих) кредитів, так званий NPL (non-performing loans), на загальну суму 151,5 млрд грн й сплатив з цього додаткових податків 37,5 млрд грн (загальна сума оподаткування за 12 місяців досягла 58,9 млрд грн).

Це доводиться офіційною звітністю Нацбанку та підтвердили в самому банку.

У Приваті відкрито кажуть, що списали з балансу борги колишніх акціонерів, що контролювали банк до націоналізації в грудні 2016 року: Ігор Коломойський (49,98% акцій), Геннадій Боголюбов (41,6%), Олександр Дубілет (2,7%), Тимур Новіков (1,36%), Олег Гороховський (0,32%) на інші.

"Банк припинив визнання активів, пов’язаних із колишніми власниками. Чиста балансова вартість цих активів дорівнювала нулю. В результаті такого припинення визнання частка непрацюючих активів загального портфеля знизилася з 59,4% до 10%", — йдеться в сьогоднішньому офіційному поясненні ПриватБанку.

Як відомо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року, йому інкримінують шахрайство, відмивання коштів та заволодіння активами ПриватБанку на 9,2 млрд грн. Ще цього пана звинувачують у відмиванні грошей у США, а він заперечує всі обвинувачення вдома та за кордоном.

Джерела "Телеграфу" пояснили, що держбанк давно хотів списати величезні борги Коломойського й Ко, щоб розформувати резерви — тобто вивільнити "замороженні" через це кошти, а ще щоб покращити якість кредитного портфеля. Але "приватівці" не могли цього зробити через тривалий судовий процес у Високому суді Англії (треба було тримати збитки на балансі), який завершився 10 листопада 2025 року й визнав вину колишніх акціонерів. Їх зобов’язали виплатити держбанку близько $3 млрд відшкодування збитків та судових витрат.

Додаткова вигода зі списання проблемних боргів ПриватБанку саме в 2025 році пов’язана із важливим податковим нюансом, оскільки торік доходи усієї банківської системи оподатковувались за ставкою 25%. А не за 50% — які діяли для банків у 2024 році та діятимуть у 2026 році.

Однак обсяг списання проблемки в держбанку все одно не може не приголомшувати — 151,5 млрд грн. Гігантська сума для будь-якого банку чи підприємства в Україні.

Через величезну діру в балансі ПриватБанку, після його націоналізації в 2016 році, держава докапіталізувала ПриватБанк майже на цю ж суму — на 155 млрд грн. Саме стільки грошей платників було сплачено за порятунок структури. Й тоді представники влади запевнювали громадськість, що згодом ці гроші повертатимуться за рахунок стягнень з ексакціонерів Привату, яких звинувачували у заволодінні активів. Утім із суми сьогоднішніх списань зрозуміло, що стягнули якийсь мізер і більша частка втрат просто списується — прощається.

На цьому тлі юристи не виключають певних маніпуляцій у судовій справі проти вищезгаданого Ігоря Коломойського.

"Не можна виключати, що юристи Коломойського спробують скористатися моментом у його поточній кримінальній справі. Скажімо, зроблять подання до суду, що через списання/прощення ПриватБанку заборгованості його колишніх акціонерів, у справі немає складу злочину й навіть попросять її закрити. Утім не вірю, що суд до цього дослухається, майже не сумніваюсь, що це клопотання відхилять", — прокоментував "Телеграфу" ситуацію старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.

Він чекає від ПриватБанку подальшого стягнення боргів Коломойського та Ко, попри їх нинішнє списання.

"Це тільки бухгалтерська операція, така собі маніпуляція у балансовій звітності. Більше нічого. Це не значить, що "приватбанківці" припинять пошук і стягнення боргу в 151,5 млрд грн. Згідно з чинним законодавством та рішеннями суду, вони мають на це право. Або продовжувати стягнення самостійно, або можуть продати колекторській компанії/компаніям з величезними дисконтами, або навіть нишком за копійки продати компаніям, пов’язаним із самим Коломойським — для чого має бути політична воля. Варіанти можуть бути різні та з боргами продовжать працювати. Що, до речі, доводиться судовою практикою банкопаду в 2014-2017 роках, коли борги списувались з балансів банків, які закривалися, та їх продовжували стягувати", — переконаний Кравець.