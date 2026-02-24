У Франції є площа на честь Шевченка. Як з’явилася та коли (фото)

Цей простір став символ підтримки України

На честь України чи українських видатних діячів у світі названо чимало вулиць, площ чи пам'ятників. Не виключенням стали й Канни у Франції, де розташована площа Тараса Шевченка.

"Телеграф" розповість, чому вона з'явилась та обрали саме цю назву. Зауважимо, що мерія Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакитний прапор у знак солідарності з українцями на ранок після російського нападу на Україну 24 лютого 2026.

Відомо, що у травні 2022 у Каннах з'явилась площа названа на честь українського поета Тараса Шевченка — Place Taras Chevtchenko. Таким рішенням мерія міста намагалась висловити підтримку Україні. Окрім того, у цьому місці було відкрито Український дім для переселенців та культурної дипломатії.

Площа Тараса Шевченка у Каннах

Тараса Шевченка не випадково обрали для цієї події, адже саме він став символом української ідентичності. Після початку повномасштабного вторгнення до Канн прибуло багато українців, які тікали від війни. Мерія міста не довго вагалась і вже у травні вирішила висловити свою повагу та підтримку українцям та нашій державі.

Як виглядає площа та як її знайти

Розташована площа Тараса Шевченка (Place Taras Hryhorovytch Chevtchenko) за адресою 34 Boulevard de la République, 06400 Cannes, Франція. Вона знаходиться у центральному районі République, приблизно 400–500 метрів від головного залізничного вокзалу Канн.

Наразі площа Тараса Шевченка — це невелика сучасна міська площа з пішохідним простором. Її створили під час реконструкції району Maria. Цікаво, що площа немає пам'ятника Шевченку, а лише табличку з назвою.

