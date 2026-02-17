У масках для сну та з наметами. Як жителі Києва ховалися в метро під час масованої атаки по Україні (репортаж)

Цього разу ворожі ракети оминули Київ

Багато жителів Києва через черговий російський масований обстріл України, провели ніч та ранок у метро. Люди ховають від російських ракет та дронів дітей та домашніх улюбленців.

Що треба знати:

Вночі Росія підняла в небо стратегічну авіацію

Ворог запустив близько двох десятків ракет

Основною ціллю країни-терориста знову стала енергетика

На одній зі станцій столичної підземки побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав чергову тривожну ночівлю киян під землею.

Вночі та рано вранці у вівторок, 17 лютого, Росія здійснила черговий масований обстріл України. Ворог близько 0:40 підняв в повітря групу стратегічних бомбардувальників. Багато киян вирішили піти в укриття, адже невідомо, яку ціль виберуть росіяни.

Кияни за роки повномасштабної війни підготовані до ночівлі в укриттях. Дехто встановлює легкі туристичні намети, в багатьох є розкладні стільці. Хтось спав, хтось моніторив новини.

Люди використовують маски для сну

Люди приносять з собою стільці та розкладачки

Чергова ніч під землею

Люди ставлять намети та розкладачки

Хтось спить, хтось слідкує за ситуацією

Все відбувається організовано та злагоджено

Через росіян під землею змушені ночувати діти. Також ніч в метро, разом зі своїми господарями, провели чимало песиків.

Через росіян діти ночують у підземці

Маленька киянка з татом

Батьки беруть для малих улюблені речі

Чотирилапим теж тривожно

Песики також страджають від країни-терориста

Люди намагаються зігріти чотирилапих

Малий хвостик охороняє намет

Атака Росії на Україну 17 лютого — що відомо

Близько 6 години в повітряному просторі України було зафіксовано близько 20 російських ракет. За даними моніторингів, Сили ППО працювали результативно та швидко знешкодили майже половину. Вибухи лунали на Одещині та Вінниччині, а також у місті Бурштині на Івано-Франківщині. Головною ціллю ворога були енергетичні об'єкти.

Рух російських дронів та ракет над Україною 17 січня

Вночі росіяни атакували безпілотниками. Під ударом була Одеса, де в одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому — пошкоджено магазин та СТО. Постраждало троє людей.

Також росіяни атакували Дніпро. Виникла пожежа, пошкоджено адмінбудівлю та авто. Попередньо, минулося без постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", 16 лютого президент України Володимир Зеленський доручив відповідним відомствам протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару. Зокрема він звернувся до командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка, міністра оборони Михайла Федорова та керівника "Укренерго" Віталія Зайченка.