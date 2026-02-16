Носила австрійську, польську та німецьку назву: колишні імена найдовшої вулиці Львова (фото)

Її довжина — 9 кілометрів, і вона виходить на об'їзну дорогу

У Львів є чимало відомих магістралей, однак саме вулиця Зелена вважається найдовшою у місті. Вперше про неї згадували понад 480 років назад і за цей час вона вісім разів змінила свою назву.

Вона простягається на 9 кілометрів тягнеться аж до об’їзної дороги. Для порівняння, вулиці Городоцька та Стрийська є коротшими, як написали в "032.ua".

Колишні назви

Історія вулиці бере початок ще у XVI столітті. Вперше її згадують у 1544 році як Влоську дорогу або Влоський міст. Назва виникла через торгівельні шляхи, якими користувалися вихідці з Валахії. За століття існування вулиця змінювала назву вісім разів. Австрійці називали її Grünen Straße, поляки — Zielona, а під час Другої світової війни вулиця мала й назви на честь польського генерала Розвадовського та німецьку Grünestrasse. З 1944 року вона стала Зеленою.

Архітектура вулиці

У XIX столітті Зелена була престижною заміською територією. Тут зводили розкішні маєтки представники заможних шляхетських родин. На початку XX століття район почав активно розвиватися — з’явилися житлові будинки, промислові підприємства та громадський транспорт.

Вулиця славиться й архітектурними пам’ятками. Однією з них є Храм святої Урсули, зведений наприкінці XVII століття. За свою історію будівля змінювала призначення і навіть використовувалася як склад. Спортивною окрасою магістралі став Палац спорту "Динамо", який ще у 1911 році працював як зал для катання на роликах.

Храм святої Урсули. Фото: Facebook

Палац спорту "Динамо". Фото: wikimapia

Також на вулиці розташований Стадіон "Україна", що знаходиться поруч із Снопківський парк — популярною зеленою зоною для відпочинку мешканців.

Стадіон "Україна". Фото: Вікіпедія

