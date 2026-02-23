Встигніть на обвал цін в "АТБ": які 10 товарів можна купити з великою знижкою прямо зараз
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців
У мережі супермаркетів "АТБ" продовжують діяти знижки на різні види товарів. Завдяки таким акціям покупці можуть заощаджувати значні суми.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про 10 товарів, які можна придбати у мережі "АТБ" за знижками до 24 лютого 2026 року. Список:
- Кава 280 г Jacobs Monarch розчинна сублімована — 399 замість 681 (знижка 41%)
- Ковбаса 0,5 кг М’ясна крамниця До пюрешки — 79 гривень замість 133 (знижка 40%)
- Чіпси Lay’s 120 г — 41 гривень замість 70 (знижка 40%)
- М’ясо креветки 400 г Своя лінія варено-морожене глазуроване — 165 гривень замість 224 (знижка 26%)
- Шоколад 100 г Millennium — 58 гривень замість 98 (знижка 40%)
- Підгузки дитячі гігієнічні 52 шт — 340 гривень замість 451 (знижка 24%)
- М’ясо гомілки куряче Наша Ряба охолоджене упакування — 148 гривень замість 186 (знижка 20%)
- Гель для гоління 240 мл Gillette Mach3 Extra Comfort — 149 замість 218 (знижка 31%)
- Майонез 0,52 кг Торчин Домашній 50% д/пак — 46 гривень замість 74 (знижка 37%)
- Соус 180г Gusto "Сирний/Cheese" — 24 гривні замість 37 (знижка 33%)
Чому продукти продають із знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
