Встигніть на обвал цін в "АТБ": які 10 товарів можна купити з великою знижкою прямо зараз

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців

У мережі супермаркетів "АТБ" продовжують діяти знижки на різні види товарів. Завдяки таким акціям покупці можуть заощаджувати значні суми.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про 10 товарів, які можна придбати у мережі "АТБ" за знижками до 24 лютого 2026 року. Список:

Кава 280 г Jacobs Monarch розчинна сублімована — 399 замість 681 (знижка 41%)

Ковбаса 0,5 кг М’ясна крамниця До пюрешки — 79 гривень замість 133 (знижка 40%)

Чіпси Lay’s 120 г — 41 гривень замість 70 (знижка 40%)

М’ясо креветки 400 г Своя лінія варено-морожене глазуроване — 165 гривень замість 224 (знижка 26%)

Шоколад 100 г Millennium — 58 гривень замість 98 (знижка 40%)

Підгузки дитячі гігієнічні 52 шт — 340 гривень замість 451 (знижка 24%)

М’ясо гомілки куряче Наша Ряба охолоджене упакування — 148 гривень замість 186 (знижка 20%)

Гель для гоління 240 мл Gillette Mach3 Extra Comfort — 149 замість 218 (знижка 31%)

Майонез 0,52 кг Торчин Домашній 50% д/пак — 46 гривень замість 74 (знижка 37%)

Соус 180г Gusto "Сирний/Cheese" — 24 гривні замість 37 (знижка 33%)

Знижки в АТБ

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "АТБ" пропонує найнижчу ціну на соняшникову олію.