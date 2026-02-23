Хто така фігуристка Аліса Лю, про яку говорять навіть в Україні (фото)

Спортсменка закінчила кар’єру у 16 років, але потім повернулася на лід

Аліса Лю — одна з найяскравіших і найтехнічніших американських фігуристок останніх років. Вона увійшла в історію як вундеркінд, який розбив рекорди в дуже юному віці. На Олімпіаді 2026 року дівчина стала справжньою сенсацією, виборовши дві золоті медалі.

Що варто знати:

Аліса Лю стала олімпійською чемпіонкою 2026 року, перервавши 24-річну серію без золотих медалей в американських одиночниць

Фігуристка офіційно завершила кар'єру у 16 ​​років, але успішно повернулася у великий спорт через два роки

Вона увійшла в історію як найюніша чемпіонка США та перша жінка, яка виконала четверний стрибок та потрійний аксель в одній програмі

"Телеграф" розповідає, що відомо про талановиту фігуристку Алісу Лю, яка вразила всіх на Олімпійських іграх 2026 року.

Фото: Getty Images

Аліса Лю — що про неї відомо?

Аліса Лю народилася 8 серпня 2005 року в Кловісі, Каліфорнія, зараз їй лише 20 років. Вона розпочала свій шлях у спорті у ранньому віці, перші тренування були з 5 років. А вже до 13 років Аліса стала сенсацією на національному рівні. Фігуристка прославилася життєрадісністю на льоду та неймовірною складністю стрибків.

Аліса стала "піонеркою" в американському жіночому катанні в епоху стрибків у чотири обороти. Вона дворазова чемпіонка США (2019, 2020). У 2019 році спортсменка виграла дорослий чемпіонат країни у віці 13 років, побивши рекорд Тари Ліпінські і ставши наймолодшою чемпіонкою в історії США.

Фото: Getty Images

Також Лю зробила технічний прорив — вона стала першою американкою, яка виконала потрійний аксель на міжнародному рівні, та першою жінкою у світі, яка приземлила і потрійний аксель, і четверний стрибок в одній програмі.

У 2022 році Аліса представляла збірну США на Зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Тоді вона посіла 7 місце в особистій першості. Її виступ запам’ятався чистотою та щирими емоціями. Однак невдовзі після Олімпіади Аліса несподівано заявила про завершення кар’єри у віці 16 років. Проте вже 2024 року вона оголосила про повернення у великий спорт.

Аліса Лю — сенсація Олімпіади 2026

На Олімпійських іграх 2026 року Аліса Лю продемонструвала не лише технічну складність, а й абсолютно новий рівень артистизму. Якщо у 2022 році вона була зосереджена на ультра-складних елементах, то вже у 2026 році фігуристка виступала у своє задоволення, демонструючи зріле та емоційне катання.

Фото: Getty Images

Дівчина стала головною героїнею турніру, здобувши дві медалі, включаючи довгоочікуване золото. Так, вона стала першою за 24 роки олімпійською чемпіонкою із США у жіночому одиночному катанні. Крім того, у складі збірної США Аліса також піднялася на верхній щабель п’єдесталу, зробивши вирішальний внесок у загальну перемогу команди.

Фото: Getty Images

Треба сказати, що Аліса Лю в ході цьогорічної Олімпіади прославилася на весь світ. Про неї написати не тільки світові ЗМІ, але й українські. А ще вона зібрала велику армію прихильників у своих соцмережах. Так, у Threads українці висловили своє захоплення спортсменці за її майстерність і сміливість бути собою і працювати на льоду в кайф собі.

