Памʼять про Маріуполь? У якій частині світу згадується місто-герой

Росіяни також знають про це місце

Поки Маріуполь перебуває в окупації, його ім’я продовжує жити на мапах вільного світу. Один із найбільш емоційних та знакових об’єктів з’явився у країні, яка з перших годин повномасштабного вторгнення стала для українців справжнім тилом.

"Телеграф" розповість, де знаходиться памʼятка про Маріуполь. Ми покажемо фото, як виглядає сквер.

Маріуполь у серці Балтики

У польському місті Гданськ тепер є місце, де кожен українець може відчути себе як вдома, а кожен поляк — віддати шану мужності нашого народу. Це Сквер імені Героїчного Маріуполя (Skwer Bohaterskiego Mariupola).

Відкриття скверу у Гданську

Сквер імені Героїчного Маріуполя

у Гданську відкрили Сквер імені Героїчного Маріуполя

Вибір локації не був випадковим. Гданськ — це символ свободи та портове місто, яке, як і Маріуполь, знає ціну відбудови після тотальних руйнувань.

Сквер розташований у районі Вжещ (Wrzeszcz), на перехресті вулиць Марії Конопницької та Грюнвальдської. Що цікаво, поруч знаходиться консульство країни-агресорки. Російські дипломати змушені бачити назву міста, яке вони намагалися стерти з лиця землі.

Чому це важливо саме в Польщі

Польща — це країна, що має спільний кордон з Україною не лише географічно, а й історично. Після початку великої війни саме сюди ринув найбільший потік людей, що шукали порятунку. Серед мільйонів біженців тисячі — це маріупольці, які виходили з пекла облоги.

Для тих, хто втратив усе, поява такого скверу в Гданську стала символом того, що про їхню трагедію і героїзм не забудуть. Польща прийняла українців як рідних, і сьогодні назви наших міст на їхніх вулицях — це вдячність за спільну боротьбу.

