В самому серці Парижа є місце, присвячене Києву: його урочисто відкривав Кличко (фото)

В центральній частина Парижа є місце, присвячене столиці України. Його назва дослівно перекладається — "Київський сад — Українському народу".

Він створений, щоб віддати шану хоробрості українців, які гідно протистоять агресії Росії. "Телеграф" розповість про це місце.

Де розташовується сад

Зелена зона знаходиться майже в центрі Парижа і є частиною садового комплексу Єлисейських полів. До саду можна потрапити через авеню Вінстон-Черчилль, Кур-ля-Рейн і авеню Шарля-Жіро.

Історія

Сад був створений у 2005 році. Тоді муніципальні служби зазвичай називали його садом Аборд-дю-Пті-Пале, що перекладається як "Сад біля Малого палацу". Він був збудований до Всесвітньої виставки 1900 року архітектором Шарлем Жіро.

Малий палац. Фото Вікіпедія

Малий палац. Фото Вікіпедія

Статуя Вінстона Черчилля на тлі Малого палацу. Фото Вікіпедія

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Паризька міська рада 7 червня 2023 року вирішила назвати це місце "Київським садом" на честь української столиці. Його повна назва Jardin de Kyiv – au Peuple ukrainien, що дослівно перекладається – "Київський сад – Українському народу".

Табличка "Київський сад – Українському народу"

Київський сад було урочисто відкрито 24 серпня 2023 року. Церемонія пройшла за участю мера Парижа Анн Ідальго, мера Києва Віталія Кличко, а також представників міської ради Парижа та посольства України у Франції. Під час церемонії посадовці у своїх промовах не раз віддавали шану українському народу.

Мер Києва Віталій Кличко та мер Парижа Анн Ідальго на відкритті саду

