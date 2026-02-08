В самому серці Парижа є місце, присвячене Києву: його урочисто відкривав Кличко (фото)
-
-
Київський сад є частиною Єлисейських полів
В центральній частина Парижа є місце, присвячене столиці України. Його назва дослівно перекладається — "Київський сад — Українському народу".
Він створений, щоб віддати шану хоробрості українців, які гідно протистоять агресії Росії. "Телеграф" розповість про це місце.
Що потрібно знати:
- Київский сад з'явився в Парижі не так давно
- Він символізує солідарність французів з українським народом
- На відкритті саду був присутній мер Києва віталій Кличко
Де розташовується сад
Зелена зона знаходиться майже в центрі Парижа і є частиною садового комплексу Єлисейських полів. До саду можна потрапити через авеню Вінстон-Черчилль, Кур-ля-Рейн і авеню Шарля-Жіро.
Історія
Сад був створений у 2005 році. Тоді муніципальні служби зазвичай називали його садом Аборд-дю-Пті-Пале, що перекладається як "Сад біля Малого палацу". Він був збудований до Всесвітньої виставки 1900 року архітектором Шарлем Жіро.
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Паризька міська рада 7 червня 2023 року вирішила назвати це місце "Київським садом" на честь української столиці. Його повна назва Jardin de Kyiv – au Peuple ukrainien, що дослівно перекладається – "Київський сад – Українському народу".
Київський сад було урочисто відкрито 24 серпня 2023 року. Церемонія пройшла за участю мера Парижа Анн Ідальго, мера Києва Віталія Кличко, а також представників міської ради Парижа та посольства України у Франції. Під час церемонії посадовці у своїх промовах не раз віддавали шану українському народу.
