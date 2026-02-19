Реклама в Алхім стала "чорною міткою" для українських компаній: без "Терена" не обійшлося

Українці закликають до бойкоту брендів, які беруть рекламу у блогерки

Один скрін із листування — і соцмережі вибухнули. У Threads оприлюднили відповідь менеджера скандальної блогерки Анни Алхім щодо вартості рекламної інтеграції, і сума виявилася такою, що за неї можна було б придбати компактне авто з пробігом. Обговорення швидко змістилося з цифр на репутацію — чи варта така інвестиція співпраці з блогеркою, яка регулярно опиняється в центрі мовних скандалів.

Що варто знати

Стало відомо, що вартість однієї рекламної інтеграції у блогерки Анни Алхім сягає 2000 євро

Користувачі соцмереж розкритикували бізнеси, які готові платити великі гроші інфлюенсерці з неоднозначною мовною позицією

Користувач Threads опублікував скрін переписки з менеджером блогерки, де йшлося про вартість інтеграції — 2000 євро. Допис швидко зібрав сотні реакцій, але не через суму. Людей більше зачепило інше — навіщо взагалі цікавитися рекламою в інфлюенсерки, яка не раз опинялася в центрі мовних скандалів і публічних суперечок щодо російської музики.

Розвивати малий і середній бізнес треба, не беручи рекламу в зашкварної Алхім, а пошукати нормальних блогерів. Ну це ніби вже мало бути очевидно в 2026 році

Як на мене, ті, хто бере рекламу в проросійських блогерів, мають явно інтелектуальні відхилення

Нормальні люди не беруть рекламу в проросійських пабліках

Якщо вас цікавить реклама в Алхім , то вам спершу треба мозок розвивати

Автора допису швидко "розібрали" в коментарях. Їй закидали підтримку токсичного контенту та подвійні стандарти. Частина користувачів заявила, що співпраця з Алхім — це репутаційний мінус для будь-якого бренду, особливо в умовах війни, коли мовне питання для багатьох принципове.

У дискусію втрутився й ветеран та громадський діяч Олександр Будько, більш відомий як "Терен". У коментарях він написав: "Люди, що беруть рекламу в Алхім, не розвивають бізнес, а топлять його".

Водночас на думку деяких коментаторів, сума у 2000 євро для блогерського ринку не виглядає фантастичною — усе залежить від охоплень і залученості аудиторії. Інше питання — чи дорівнює велика аудиторія довірі. Сама Анна Алхім ситуацію публічно поки не коментувала.

