Цей будинок у Дніпрі показували в популярному фільмі майже 50 років тому: який вигляд він має тепер

Фасад будинку майже не змінився з часом

У радянський час у Дніпрі знімали багато фільмів. У кадрах можна побачити не лише впізнавані центральні вулиці та знакові будівлі, а й те, як зростали нові спальні райони. Одним із фільмів, де відображено будівництво житлового масиву "Сокіл", була "Дивна відпустка".

У Facebook-спільноті "Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города" звернули увагу, що в цьому фільмі показано будівництво будинку №5 на житловому масиві Сокіл, і опублікували фото, як він виглядає через 46 років.

Мікрорайон Сокіл-1 почали забудовувати в південно-східній частині Дніпра у 1980-х роках. Тоді місто активно розширювалося — паралельно зводили панельні багатоповерхівки на Тополі та Перемозі. Нові будинки виростали на пустирях, формуючи звичний сьогодні силует житлових масивів.

Будівництво ж/м "Сокіл" у фільмі "Дивна відпустка". Фото: facebook.com/groups/yadnepr

Саме в цей період в об’єктив кінокамер потрапили будинки, що зводилися. Відомо, що багатоповерхівку, яка потрапила в кадр фільму "Дивний відпочинок", будували у 1980 році. Серед версій називали й будинок №41 на Тополі-2, і останню секцію будинку №1 на Соколі-1. Проте більшість учасників обговорення схиляються до того, що зйомки відбувалися саме на ж/м Сокіл.

Будівництво ж/м "Сокіл" у фільмі "Дивна відпустка". Фото: facebook.com/groups/yadnepr

Окрему увагу привернули особливості самої забудови. Зазначається, що йдеться про місцевий проєкт блочного будинку, за основу якого були взяті дев’ятиповерхівки 87-ї серії. Такі блочні будинки масово зводили лише у Дніпрі та деяких містах Донецької області.

Будинок на житловому масиві "Сокіл-1" у Дніпрі. Фото: Микола Михайлов/Facebook

Сьогодні будинок №5 на Соколі — звичайна житлова багатоповерхівка, одна з багатьох у цьому районі. Фасад будинку й досі залишається жовтого кольору, як і десятиліття тому. Проте на стінах з’явилися кондиціонери, яких, звісно, не було в кадрах 1980 року.

