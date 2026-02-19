Спроба повернути країну в "сіру зону": що стоїть за дискредитаційною атакою на БЕБ - експерт

В Україні розгортається інформаційна кампанія проти нового керівництва Бюро економічної безпеки (БЕБ). Вона має всі ознаки скоординованої атаки на антикорупційні інституції.

В низці ЗМІ та соцмережах поширюються матеріали з критикою БЕБ, які містять емоційну складову, але без конкретних фактів. Про це політтехнолог Олег Постернак заявив на своїй сторінці в Facebook.

Бюро економічної безпеки комусь заважає?

"В деяких українських ЗМІ триває інформаційна кампанія проти нового керівництва Бюро економічної безпеки (БЕБ). З явними ознаками замовності. Інформаційна "чорнуха" ведеться традиційна. Багато емоцій, мало фактів, жодної конкретики і повне ігнорування фактчекінгу роботи БЕБ. Днями, на медіа ринку з'явилася свіжа інформація, що на телеграм-канали та ЗМІ виходять із пакетним замовленням з "чорнухою" проти БЕБ", — пише Постернак.

Прикметно, за його словами, що ця кампанія проти БЕБ розпочалася синхронно з новою інформаційною атакою на НАБУ та САП, що підштовхує до висновків про єдиного замовника. Але влітку, коли у Раді намагалися проштовхнути законопроєкт про обмеження повноважень антикорупційних органів, ініціатор процесу був очевидний.

"Сьогодні ж не все так просто. Новий керівник Бюро заявив, що БЕБ не є каральним органом, натомість фокусуватиме власну роботу на детінізації економіки та сприянню прозорому бізнесу. Це, насамперед, про детінізацію, знищення "схем" у підакцизній сфері (тютюн, алкоголь), у контрабанді та в ухиленні від сплати податків, тощо. Осіб, які стали мільярдерами у цих галузях – вистачає. І зрозуміло, що від таких "потоків" відмовлятися вони не згодні", — зазначив Постернак.

Олег Постернак

Cui bono — кому вигідно

Політтехнолог наголосив, виявляється, що заважають цим людям не лише принципи роботи БЕБ. Їм заважає саме існування Бюро.

"Хто це може бути? Це і тіньовий ринок пального, де крутяться мільярди. І "сіра" електроніка, з контрабандними гаджетами, IPhone та дропами-фопами, ігровий бізнес, горілка і тютюн, які скаладають ядро тіньового ринку, який експерти оцінюють в більш ніж в 1 трильйон гривень. Нарешті це – деякі токсичні політики. Які зацікавлені сконцентрувати у власних руках усі процеси, пов’язані з податками та фінансами. Або взяли на себе немаленький підряд в долларах за те, щоб будь-що збити нове керівництво БЕБ", — заявив Постернак.

Він наголосив, що за попередніми оцінками, "за голову БЕБ" дають 20 мільйонів доларів криптовалютою. А на додаток, ще й необмежені витрати на "медійний супровід".

Очільник БЕБ Олександр Цивінський

Міжнародна увага

"Під час підготовки до перезавантаження Бюро країни G7 зробили офіційну заяву, що їх у даному випадку цікавить створення позитивного інвестиційного клімату, а також доброчесність співробітників БЕБ. Що і було заявлено у якості основних акцентів нового керівництва. З огляду на прискіпливу увагу міжнародних партнерів до боротьби з корупцією, тіньовим бізнесом та підняттям Україною власного економічного потенціалу, де правоохоронні органи на кшталт Бюро відіграють ключову роль, подібні дискредитаційні атаки — це не просто "медіасрач". Це швидше спроба повернути країну в звичну "сіру зону", де все вирішується тихо й традиційно", — резюмував Постернак.

Атака вже почалась

Згодом він повідомив про початок кампанії з дискредитації БЕБ. За словами політтехнолога, вона розвивається в класичному стилі.

"Сьогодні зранку я написав, що на медіаринку готується велика інформаційна атака на БЕБ. Минуло кілька годин — і вона стартувала. Класика жанру. Звичайно, отримати свій шматочок від козирного бюджету в 20 млн доларів на дискредитацію БЕБ від "тіньовиків" — спокуса велика", — написав Постернак.

Він додав, що в такі моменти, іноді, відмовляють багато запобіжників. Зокрема, у вигляді репутації медіа.

"У вигляді шкоди воюючій країні, яка недобирає в бюджет вісьйкового та інших податків з авантюристів та аферистів. Продовжуємо спостерігати. І складати альтернативний "білий", чи скоріш "чорний" список медіа. А, ну і Телеграм-каналів. Куди ж без них", — зазначив Постернак.

Олег Постернак

Раніше "Телеграф" розповідав, як тютюновий контрафакт роз’їдає економіку воюючої України. Втрати сягають десятків мільярдів гривень.