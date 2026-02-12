Ці будинки досі існують: де в Харкові жив Михайло Врубель та як там міг зберігтися його невідомий твір

У центрі Харкова зберігся дім, де жив Врубель з дружиною-оперною співачкою

Відомий художник Михайло Врубель любив Україну і деякий час жив в Харкові, окрім Одеси та Києва. Тут минули кілька періодів його життя, зокрема коли його батько був головою Харківського окружного військового суду, майбутній митець з родиною жили на вулиці Григорія Сковороди (колишня Пушкінська). Їх будинок не зберігся.

А от будівля, в якій Врубель жив в 1896-1897 роках з молодою дружиною, оперною співачкою Наталією Забелою, яка виступала в Харківському оперному театрі досі стоїть. Його адреса — провулок Класичний, 6. Щоправда, стан будівлі залишає бажати кращого.

Врубель з дружиною/ Джерело: gx.net.ua

Будинок, де жили Врубель з дружиною/ Джерело: gx.net.ua

Цікаво, що коли пара жила в Харкові, слава Врубеля була затьмарена славою його дружини. Михайло настільки її кохав та хотів, щоб ніщо не заважало її славі, що став костюмером Наталії — малював ескізи її сценічних образів.

Портрет артистки Н.І. Забели-Врубель роботи Михайла Врубеля в літньому платті "Empire", яке виконане за задумом художника

Під час перебування в Харкові здоров'я Врубеля погіршилось, зокрема психічне — в нього був розлад, який поглибився. Він нетривалий час перебував в найбільшій психіатричній лікарні Російської імперії — Сабуровій дачі, яка досі працює у Харкові.

Картина "Демон" - найвідоміше полотно Врубеля

Витвір Врубеля може бути на одній з будівель міста

За міською легендою, на вулиці Різдвяній, 10 можна побачити панно з павичами та драконами. Це майоліка, її авторство приписують саме Врубелю. Один з доказів в плюс цього — те, що Врубель працював з архітектором Левом Кекушевим, який був автором цього будинку, зведеного в 1903 році. Архітектор працював і з іншими художниками, тож те, що саме Врубель створив ескіз майоліки не довести та не спростувати.

Будинок в стилі модерн, на якому може бути панно авторства Врубеля/ Фото: Іван Пономаренко,moniacs.kh.ua

Павичі змогли пережити радянські часи / Фото: Іван Пономаренко, moniacs.kh.ua

Дракони на майоліці/ Фото: Іван Пономаренко, moniacs.kh.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові жив і творив також інший відомий художник — Михайло Беркос, однак жив він не в центрі. Харків подарував світові й інші відомі імена — композитора Ісаака Дунаєвського, актора та співака Марка Бернеса та співачку Клавдію Шульженко. Цікаво, що вони жили в одному історичному районі — на Москалівці.