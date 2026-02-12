Ці будинки досі існують: де в Харкові жив Михайло Врубель та як там міг зберігтися його невідомий твір
-
-
У центрі Харкова зберігся дім, де жив Врубель з дружиною-оперною співачкою
Відомий художник Михайло Врубель любив Україну і деякий час жив в Харкові, окрім Одеси та Києва. Тут минули кілька періодів його життя, зокрема коли його батько був головою Харківського окружного військового суду, майбутній митець з родиною жили на вулиці Григорія Сковороди (колишня Пушкінська). Їх будинок не зберігся.
А от будівля, в якій Врубель жив в 1896-1897 роках з молодою дружиною, оперною співачкою Наталією Забелою, яка виступала в Харківському оперному театрі досі стоїть. Його адреса — провулок Класичний, 6. Щоправда, стан будівлі залишає бажати кращого.
Цікаво, що коли пара жила в Харкові, слава Врубеля була затьмарена славою його дружини. Михайло настільки її кохав та хотів, щоб ніщо не заважало її славі, що став костюмером Наталії — малював ескізи її сценічних образів.
Під час перебування в Харкові здоров'я Врубеля погіршилось, зокрема психічне — в нього був розлад, який поглибився. Він нетривалий час перебував в найбільшій психіатричній лікарні Російської імперії — Сабуровій дачі, яка досі працює у Харкові.
Витвір Врубеля може бути на одній з будівель міста
За міською легендою, на вулиці Різдвяній, 10 можна побачити панно з павичами та драконами. Це майоліка, її авторство приписують саме Врубелю. Один з доказів в плюс цього — те, що Врубель працював з архітектором Левом Кекушевим, який був автором цього будинку, зведеного в 1903 році. Архітектор працював і з іншими художниками, тож те, що саме Врубель створив ескіз майоліки не довести та не спростувати.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові жив і творив також інший відомий художник — Михайло Беркос, однак жив він не в центрі. Харків подарував світові й інші відомі імена — композитора Ісаака Дунаєвського, актора та співака Марка Бернеса та співачку Клавдію Шульженко. Цікаво, що вони жили в одному історичному районі — на Москалівці.