Рус

У "Сільпо" обвалили ціни на популярні продукти та побутову хімію: товари здешевшали до 69%

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Акційна пропозиція "Цінотижики" триватиме тиждень Новина оновлена 01 травня 2026, 17:38
Акційна пропозиція "Цінотижики" триватиме тиждень. Фото Колаж "Телеграф"

Найбільше впали ціни на зубну пасту, мʼясні вироби і морозиво

У мережі супермаркетів "Сільпо" стартував новий етап акції "Цінотижики", що діє з 30 квітня по 6 травня 2026 року. Покупці мають можливість придбати продукти харчування, напої та товари для дому зі знижками до 69%.

"Телеграф" дослідив сайт ритейлу. Ми розповімо, скільки можна зекономити.

  • Ковбаса "Алан" Лікарська (400 г): акційна ціна становить 99 грн, що на 57% менше від початкової вартості у 229 грн.
  • Сир "Пирятин" Король сирів (100 г): знижка 44% — ціна впала з 52.9 грн до 29.9 грн.
  • Кефір "Селянський" 2,5% (850 г): коштує 36.99 грн замість 69.49 грн (знижка 47%).
  • Соус Чумак Болоньєз (290 г): пропонується за 39.99 грн, стара ціна — 71.49 грн (знижка 45%).
  • Морозиво "Лімо" з карамеллю (500 г): доступне за 99 грн зі знижкою 57% (стара ціна 229 грн).
  • Печиво Богуславна вівсяне (200 г): ціна знижена на 50% і становить 27.99 грн замість 54.99 грн.
  • Кава Jacobs Cronat Gold (300 г): зі знижкою 52% вартість упаковки становить 399 грн (попередня ціна — 829 грн).
  • Чай Hyleys Англійський аристократичний (100 г): подешевшав на 56% — до 79.99 грн замість 179 грн.
  • Зубна паста Max Formula (100 мл): максимальна вигода тижня зі знижкою 69% — ціна становить лише 49.99 грн (стара ціна 159 грн).
  • Гель для прання Persil Color (1,485 л): коштує 349 грн замість 689 грн (знижка 50%).

Купуючи цей набір товарів, ви зберігаєте у своєму гаманці понад 1150 гривень, а це фактично дозволяє отримати майже половину кошика безплатно.

Теги:
#Акції #Знижки #Сільпо