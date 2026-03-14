Паралімпіада-2026: розклад та результати українців 14 березня

Синьо-жовті виступатимуть у лижних естафетах

У суботу, 14 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбудеться восьмий ігровий день. Українські спортсмени виступатимуть на змаганнях в одному виді спорту

Що потрібно знати

У 8-й ігровий день Синьо-жовті претендують на 2 комплекти нагород

Українці спробують виграти медалі у лижних перегонах

Паралімпійські ігри завершаться в Італії 15 березня 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українських спортсменів 14 березня на Паралімпійських іграх. Українці боротимуться за медалі у командних лижних перегонів.

Розклад та результати українців 14 березня на Паралімпійських іграх в Італії (оновлюється)

11.00. Паралижні гонки. Змішана естафета 4 х 2,5 км. Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко

12:15 — Паралижні гонки. Змішана відкрита естафета 4 х 2,5 км. Дмитро Суярко (гайд – Олександр Никонович), Василь Кравчук, Григорій Вовчинський, Серафим Драгун.

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи". У п’ятницю, 13 березня, наші біатлоністи знову порадували вболівальників, здобувши 4 срібні та 2 бронзові нагороди.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.