Коломойський отримав чергову підозру: скільки він вже у СІЗО та який термін загрожує олігарху

СБУ та ОГП заявляють про шахрайську схему з кредитними коштами

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про нову підозру Ігорю Коломойському. Йдеться про можливе заволодіння понад 100 млн грн "ПриватБанку".

Що потрібно знати:

Йдеться про схему з кредитами "ПриватБанку" у 2014 році

Кошти виводили через мережу компаній для імітації операцій

Слідство перевіряє інші епізоди на суму понад 1,9 млрд доларів

Про підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України повідомили в СБУ та ОГП. Водночас, "Телеграфу" із власних джерел стало відомо, що йдеться саме про Ігоря Коломойського.

В матеріалах справи йдеться про те, що у 2014 році фігурант та пов'язані особи заволоділи понад 100 млн грн. За схемою виводили кредитні ресурси, а їхній рух приховували під законні фінансові операції.

"Слідство встановило, що підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу", — йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Ігор Коломойський змінював імідж

Зауважимо, що це не всі — ОГП повідомляє про дослідження інших фактів "заволодіння підозрюваним та іншими колишніми співвласниками зазначеного банку на загальну суму понад 1,9 млрд доларів США".

Сторона обвинувачення вважає, що частина активів осіла на особистих рахунках організаторів. Джерелом грошей називають кредитні ресурси банку. Окрім бізнесмена могли бути залучені інші службовці банку, керівники підприємств та інші особи.

Підозру оголосили за ст. 190 ч. 4 Кримінального кодексу за "шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи". Наразі триває досудове розслідування, а санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

У чому ще підозрюють Коломойського

Коломойський вже знаходиться не на волі — з 2 вересня 2023 року він перебуває в ізоляторі СБУ за підозрою БЕБ у шахрайстві та легалізації майна. Зокрема, колишнього бенефіціара ПриватБанку та ще п’ятьох осіб, підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд грн. За версією слідства, кошти вивели через фіктивні операції з облігаціями, частину з них — легалізували через підконтрольні компанії. Також, Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка, та за те, що у 2013–2020 роках він міг легалізувати понад 500 млн грн, виводячи кошти за кордон через підконтрольні банківські структури. Саме через останню справу він опинився в СІЗО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суд в Лондоні визнав націоналізацію "Приватбанку" у 2016 році законною. Водночас в лютому стало відомо, що в банку списали борги колишніх власників.