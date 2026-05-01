Пляжний сезон із сюрпризом: експерт попередив, біля яких водойм українці масово зустрічатимуть змій

З наближенням пляжного сезону виникає питання: де українці можуть зустріти змій та наскільки вони небезпечні. Ці плазуни часто мешкають біля водойм, однак деякі види неотруйні.

Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, у великих містах та біля них, зокрема в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі, на будь-якій водоймі влітку можна зустріти змій.

"Там у нас мешкають два види вужів: один звичайний з жовтими такими плямами на задній частині голови, його ще називають жовтим вужем, а другий — вуж водяний", — каже герпетолог.

Він пояснює, що останній вид раніше зустрічався рідко, але зараз через зміну клімату значно поширився з південних областей у північні та західні. Вужа водяного можна зустріти в Луцьку, Житомирі та Києві.

"Цих змій доволі багато, вони абсолютно безпечні, не мають отрути, харчуються жабами і рибою. Дуже полюбляють грітись на сонечку на мілководді і на камінчиках на пляжах", — додає Марущак.

Саме тому, за словами герпетолога, під час пляжного сезону на більшості водойм можна зустріти вужів. Вони цілком безпечні, але їх не слід чіпати чи привертати їхню увагу.

Як виглядають найпоширеніші вужі в Україні

Вуж звичайний або вуж жовтий — найпоширеніший вид вужів в Україні. Він відрізняється від інших змій "жовтими вухами" — яскраво вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і оранжевими. Самиці більші за розміром за самців, іноді досягають до 1,5 метрів, але зазвичай розміри не більше метра.

Вуж водяний — велика змія, завдовжки до 140 см. Голова плоска, морда загострена. Забарвлення верхньої частини тулуба оливкове різних відтінків, іноді може бути темне, навіть чорне. На спині численні темні плями, розташовані в шаховому порядку або вузькі поперечні смуги. На потилиці зазвичай темна пляма, що має вигляд латинської букви V, спрямована вістрям до голови. Жовтих "вушок" позаду голови, як у звичайного вужа, у водяного немає.

