Штучний інтелект із дитячого садка: у МОН відповіли, як змінюють освіту в Україні (документ)

Анастасія Мокрик
Як ШІ вводять в освітній процес. Фото Колаж "Телеграфу"

Розробляються нові правила та цифрові інструменти для навчання

Штучний інтелект поступово стає частиною освітньої системи України. Його використовують у школах, університетах та впроваджують навіть у дошкільну освіту. Регулярно проводяться відповідні навчання для педагогів та викладачів.

Про це "Телеграфу" стало відомо з офіційної відповіді Міністерства освіти і науки України на відповідний запит видання.

Відомство спільно з Міністерством цифрової трансформації розробляє правила та рекомендації щодо використання ШІ в освіті. Так, у 2024 році були розроблені рекомендації щодо впровадження та використання технологій ШІ у закладах загальної середньої освіти, а у 2025 році – в установах вищої освіти.

Водночас було розроблено проект оновленої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо розвитку цифрової компетентності. У 2025 році понад 22 500 педагогів пройшли навчання, організоване за підтримки партнерів з розвитку (Google та Netpeak Group).

Понад 73 500 освітян пройшли курси від українських постачальників освітніх послуг, зокрема закладів післядипломної педагогічної освіти.

Відповідь Міністерства освіти "Телеграфу"
Відповідь Міністерства освіти "Телеграфу"

У 2025-2026 роках за підтримки Європейського фонду освіти проведено національне дослідження цифрових компетентностей освітян у закладах загальної середньої освіти. У дослідженні взяли участь понад 8 тисяч вчителів із усіх областей України.

Міносвіти також співпрацює з компанією Elai, яка допомагає створювати відео за допомогою штучного інтелекту. Таким чином, коледжі, технікуми та вузи можуть безкоштовно користуватися сервісом та робити свої навчальні відео з використанням ШІ. Інструмент дає можливість швидко перетворювати тексти, конспекти або документи на структуровані відеоуроки.

ШІ в освітній системі України. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Щороку Україна бере участь у міжнародному техатоні зі штучного інтелекту для учнів Teens in AI. За три роки до ініціативи приєдналися понад 220 учасників, включаючи 173 учні, вчителі та ментори. У 2024 році команда учнів з України здобула перемогу у техатоні Teens in AI на міжнародному рівні.

У 2025 році було створено Edtech Centre of Excellence (центр з освітніх технологій), з яким Міністерство освіти і науки України активно співпрацює у сфері впровадження ШІ в освітній процес.

Також розвивається державна освітня система "Мрія", до якої підключено понад 3 тис. шкіл, а загальна кількість користувачів становить понад 556 тисяч. 2026 року в ній з’явився перший інструмент на базі ШІ — генератор тестів.

Створення ШІ-текстів у "Мрії"

Наразі триває пілотне впровадження системи "Мрія" у закладах дошкільної освіти.

