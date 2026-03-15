Паралімпіада-2026: розклад та результати українців 15 березня

Синьо-жовті прощаються з Паралімпіадою

У неділю, 15 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбудеться дев’ятий ігровий день. Українці боротимуться за медалі у двох видах спорту.

Що потрібно знати

У 9-й ігровий день Синьо-жовті претендують на 6 комплектів нагород

Українці спробують виграти медалі у лижних перегонах та гірськолижному спорті

Паралімпійські ігри завершаться в Італії 15 березня 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українських спортсменів 15 березня на Паралімпійських іграх. Українці боротимуться за медалі у лижному марафоні та слаломі.

10:25. Паралижні гонки. 20 км вільним стилем. Чоловіки, клас сидячи (Григорій Шимко, Василь Кравчук, Олександр Алексик, Павло Баль)

11:25. Парагорнолижний спорт. Слалом. Чоловіки, клас стоячи – перший узвіз (Максим Гелюта)

11:45. Паралижні гонки. 20 км вільним стилем. Жінки, клас стоячи (Богдана Конашук, Ірина Буй, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко)

12:00. Паралижні гонки. 20 км вільним стилем. Чоловіки, клас стоячи (Дмитро Середа, Серафим Драгун, Сергій Романюк)

13:20. Паралижні гонки. 20 км вільним стилем. Жінки, клас із порушенням зору (Романа Лобашева, Оксана Шишкова)

13:30. Паралижні гонки. 20 км вільним стилем. Чоловіки, клас із порушенням зору (Максим Мурашковський, Ігор Кравчук, Дмитро Суярко, Олександр Казік)

15:20. Парагорнолижний спорт. Слалом. Чоловіки, клас стоячи – другий спуск

7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи". 13 березня, наші біатлоністи знову порадували вболівальників, здобувши 4 срібних та 2 бронзові нагороди. 14 березня українці виграли першу медаль у лижних перегонах — "срібло" у змішаній командній естафеті.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової. Крім того, організатори без причин відібрали синьо-жовті прапори в українських уболівальників.