Виплати до 400 тисяч грн та поетапна демобілізація: Зеленський розповів деталі про реформу в армії

Перші результати очікують влітку

Президент України Володимир Зеленський анонсував ключові аспекти реформи армії. Серед них не тільки демобілізація та підвищення виплат військовим.

Як зазначив голова держави, деякі зміни мають запрацювати вже з червня. Їх військове командування та уряд визначили в квітні 2026.

"Усі військові в тилу зароблятимуть від 30 тис. грн на місяць, а піхотинці — 250–400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань", — наголосив Зеленський.

Відомо, що у травні відбудеться погодження всіх ключових деталей. Реформа стартує у червні, тоді очікують перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України.

Які зміни очікуються:

Передбачено підвищення виплат: від 30 тис. грн у тилу та значно більше — для бойових , залежно від участі в боях, досвіду та ефективності. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.

, залежно від участі в боях, досвіду та ефективності. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат. Окремий акцент — на піхоті: планують спеціальні контракти з виплатами 250–400 тис. грн залежно від завдань.

залежно від завдань. Змінять систему комплектування: посилять контрактну службу та введуть чіткі терміни служби. Вже цього року планують розпочати поетапну демобілізацію раніше мобілізованих.

Нагадаємо, що також запланована реформа мобілізації. Вона торкнеться не тільки груп оповіщення, а й бронювання працівників критичних підприємств.

