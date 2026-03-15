Скандал із втечею гімнастів набирає обертів: тренер збірної України втік у Білорусь
Фахівець звинувачує у всьому свого колегу та відомого спортсмена
Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В’ячеслав Лаврухін працює у Білорусі. Спеціаліст у своєму від’їзді звинувачує колишнього головного тренера національної команди Григорія Сартинського, а також олімпійського чемпіона Олега Верняєва.
Що потрібно знати
- 62-річний Лаврухін у січні 2026 року виїхав у Білорусь
- В’ячеслав звинувачує у своєму виході зі збірної України двох людей
- В УФГ не хочуть більше бачити Лаврухіна в Україні
Про втечу Лаврухіна повідомила віцепрезидентка Української федерації гімнастики (УФГ) Стелла Захарова. Вона назвала його вчинок "мерзенним".
Він був старшим тренером збірної. Федерація робила все можливе і неможливе, щоб його рекомендувати на цю посаду і в жодному разі не втратити одного з провідних тренерів та дати йому можливість працювати. Але Лаврухін поїхав у країну-агресорку, і я засуджую це.
Такого взагалі не має бути, йому має бути закрита дорога в Україну пожиттєво. Це мерзенний вчинок. Це його рішення, він нас не інформував, просто пропав. Ми писали, дзвонили, але він не відповідав. І після цього він раптом опинився у Білорусі
Сам Лаврухін заявив, що мав пропозиції не лише з Білорусі, проте через мовний бар’єр та "близькість менталітетів" він обрав саме Білорусь. На питання про те, що з Білорусі летять ракети та шахеди по Україні В’ячеслав заявив, що "не знає про таке". За його словами, Верняєв та Сартинський винні в тому, що з України тікають гімнасти. Це нібито стосується Радомира Стельмаха та кількох українців, які працюють за кордоном.
Причиною став Верняєв, який порушив це питання, йому, мабуть, подобається це лайно місити. І також Сартинський – це дві людини, через яких я поїхав.
Просто ви не знаєте зсередини всього, що там відбувається. Хороша і добра людина Верняєв, але це все його рук справа.
Довідка: Лаврухін є заслуженим тренером України (з 2011 року). Він відомий роботою з Ігорем Радівіловим – бронзовим призером Олімпійських ігор 2012, багаторазовим призером чемпіонатів Європи та світу. Наразі В’ячеслав обіймає посаду старшого тренера збірної Білорусі.
Раніше збірну України залишив лідер команди Ілля Ковтун, який отримав паспорт Хорватії. Перехід Ковтуна в іншу збірну викликав значний резонанс в українському суспільстві. Деякі навіть назвали це "зрадою". У березні 2026 року Стельмах прийняв спортивне громадянство Німеччини. Додамо, що після Олімпіади в Парижі в українській гімнастиці вирує конфлікт між УФГ та Верняєвим.