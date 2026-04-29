До -55% на морозиво та 40% на пельмені: які бренди входять в акцію в "АТБ"

"Жовті" цінники висітимуть до 5 травня

У мережі "АТБ" у відділі заморожених продуктів зафіксували суттєві знижки на морозиво та напівфабрикати — окремі позиції подешевшали вдвічі.

Найбільші акційні пропозиції стосуються морозива. Детальніше про це раніше написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали на 55%: які товари можна купити з великим дисконтом цього тижня".

Зокрема, морозиво Magnat у лотку 500 г зі смаками манго-апельсин, малиновий чизкейк або лісовий горіх продається за 99,90 грн замість 222,50 грн, що дає знижку 55%. Морозиво "Хрещатик" у вафельному стакані (70 г) коштує 16,90 грн замість 33,90 грн. Велика упаковка цього ж бренду (0,75 кг) — 129,90 грн замість 259,90 грн, тобто рівно вдвічі дешевше. Акції діють до 5 травня.

Також зі знижками доступне морозиво "Ласунка Стакан Великан" — 24,50 грн замість 44,90 грн (мінус 45%), а продукція "Три Ведмеді" — 23,90 грн замість 44,90 грн (знижка 46%).

Акційні ціни на морозиво в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

У категорії напівфабрикатів також діють помітні акції. Пельмені "Три Ведмеді" з куркою (700 г) коштують 89,90 грн замість 149,90 грн, а зі свининою та яловичиною (850 г) — 165,50 грн замість 275,90 грн, що дає близько 40% знижки. Хінкалі "Грузинські" від "День у День" (600 г) продаються за 50,70 грн замість 78,30 грн.

Які знижки діють на заморожені продукти в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" значно подешевшали 7 форм макаронів.