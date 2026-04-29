"Атлетіко" — "Арсенал": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

У середу, 29 квітня, "Атлетіко" Мадрид приймає "Арсенал" Лондон у рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Перша гра пройде в Іспанії.

Розсудить зустріч нідерландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі

Гра-відповідь пройде 5 травня в Лондоні

Команди підходять до гри у розібраному стані. На внутрішній арені "Атлетіко" у 5 зустрічах здобув лише 1 перемогу при 4 поразках і веде боротьбу за топ-4 (місце в Лізі чемпіонів наступного сезону, — Ред.). "Арсенал", своєю чергою, у 5 іграх АПЛ здобув 3 перемоги при 2 поразках і втратив свою перевагу над "Ман Сіті" у боротьбі за чемпіонство.

Зазначимо, "Атлетіко" та "Арсенал" зустрічалися у поточному розіграші Ліги чемпіонів. На загальному етапі Каноніри розгромили іспанців із рахунком 4:0.

Додамо, що Матрацники у плей-оф Ліги чемпіонів пройшли "Брюгге" (загальний рахунок 7:4), "Тоттенгем" (7:5) та "Барселону" (3:2). Каноніри, своєю чергою, вибили з турніру "Баєр" (3:1) та "Спортінг" (1:0).

Зазначимо, у фіналі ЛЧ "Атлетіко"/"Арсенал" зіграє з переможцем протистояння ПСЖ та "Баварії". До речі, парижани виграли першу дуель із рахунком 5:4.