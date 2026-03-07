Син генерала КДБ та впливовий дипломат: за кого виходила заміж Ганна Герман і як це допомогло її кар'єрі

Він обох шлюбів політикиня мала синів

Ганна Герман довгі роки була однією з найпомітніших постатей у політиці часів Януковича — журналістка, народна депутатка та заступниця керівництва Адміністрації Президента. Але за впливовими посадами ховалося особисте життя, яке не менш цікаве, але трагічне — два шлюби, двоє синів, які загинули, і чоловік, який теж мав свої "зв’язки" і впливи.

Що варто знати

Перший шлюб Ганни Герман був радше з розрахунку, а не через кохання

Другий чоловік політикині з інтелігентної родини, а сам обіймав високі посади в Україні на Грузії

Обидва сини ексрегіоналки померли з різницею у 6 років

Що відомо про чоловіків Ганни Герман

Перший чоловік — Володимир Коровіцин

З ним Герман була одружена ще в студентські роки — союз, який, за її словами, був "прагматичним", а не романтичним. Він був сином високопосадовця КДБ, і завдяки цьому шлюбу вона вийшла фінансової скрути на початку дорослого життя.

Ганна Герман. Фото з відкритих джерел

У пари народився син Микола, але згодом шлюб закінчився розлученням. Микола помер у 2015-му році від раптового інфаркту — йому було 36 років.

Ганна Герман та її син Микола Коровіцин. Фото з відкритих джерел

Другий чоловік — Сергій Герман

Другим чоловіком Анни став Сергій Герман — дипломат, журналіст і письменник, корінний львів’янин, який працював у посольствах України в Польщі та Грузії на посадах керівника та радника, а також у "Нафтогазі". Також він був керівником департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ.

Сергій Герман. Фото з відкритих джерел

Відомо, що батько Сергія був директором Львівського оперного театру. Згодом очолював клуб радянсько-польської дружби у Гданську.

Ганна Герман з чоловіком Сергієм. Фото з відкритих джерел

У подружжя народився син Роман. Його життя трагічно обірвалося внаслідок автокатастрофи — юнаку було лише 16 років. Обидва сини Ганни Герман поховані поруч — на Байковому кладовищі в Києві.

Син Ганни Герман та Сергія Германа. Фото з відкритих джерел

