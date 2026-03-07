"Хай Бог їм пробачить": Терехов про ярлик "ватного міста" на Харкові

Міський голова наголосив, що у харків'ян виключно бойових дух

Вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харків доводить свою незламність та витривалість. Хоча були часи, коли і місто, і його голову Ігоря Терехова називали "ватними".

Як зазначив Терехов в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, наразі ні в кого не повернеться язик це сказати. Адже Харків пережив не одну люту зиму з перебоями опалення, світла, і продовжує жити під постійними обстрілами Росії.

На питання журналістки, щоб Терехов, відповів зараз людям, які його та Харків називали "ватними", він сказав: "Хай Бог їм пробачить". Адже міський голова переконаний, що вже п'ятий рік у харків'ян виключно бойовий дух.

"Ми все можемо витримати, але нам необхідно досягти справедливого миру, миру на довгі, довгі роки", — підкреслив Терехов.

Для довідки

Ватними людьми називають тих, хто підтримує проросійські погляди, поширює наративи "русского мира". Цей термін часто вживають з 2014 року переважно для міст, де українці розмовляли російською мовою.

Зауважимо, що Харків межує з російськими територіями, ця близькість дозволяє ворогу атакувати місто не тільки дронами, а й ракетами, зокрема балістикою, та КАБами. Так, до прикладу, 7 березня Росія вдарила по житловій багатоповерхівці крилатою ракетою.

Наслідки удару Росії по Харкову. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Було зруйновано один під'їзд на п'ять поверхів. Станом на 16:00 відомо про 11 загиблих, серед яких двоє дітей. Понад 16 осіб отримали поранення, серед них теж є діти. 9 березня у Харкові вже оголосили Днем жалоби.

Раніше "Телеграф" публікував фото та відео з місця влучання ракети в харківський будинок.