Фаворитка Путіна стане міністром? Батько проговорився
Російська фігуристка, схоже, мітить в уряд
Валерій Рамазанов, батько російської фігуристки Каміли Валієвої, висловився про професійне повернення дочки на лід. Валієва, яку пов’язують із президентом РФ Володимиром Путіним, відбула 4-річну дискваліфікацію за допінг.
Що потрібно знати
- Валієва повернулася у професійний спорт
- Фігуристку пов’язують із Путіним
- Батько спортсменки заявив, що в майбутньому на неї чекає крісло міністра спорту
Відповідний коментар Рамазанова наводить sport24.ru. Валерій назвав дочку "майбутнім міністром спорту".
Ми дуже раді, що Каміла повернулася до спорту. Дуже переживали. Каміла зробила те, що мала зробити. Ця людина – майбутній міністр спорту. Те, що вона повернулася за 4 роки, вже перемога.
Після виступу з Камілою не зідзвонювалися. Я скоро буду в Москві, тоді зустрінемося і розмовлятимемо. Найголовніше, що ми всі за неї вболіваємо. Всі люди радіють, що вона повернулася до великого спорту.
У мережі висміяли слова Рамазанова. При цьому користувачі усвідомлюють, що такий сценарій дуже вірогідний з огляду на зв’язки Валієвої в Кремлі.
Нагадаємо, Валієва прославилася на весь світ через допінг-скандал на Олімпіаді у Пекіні. В організмі спортсменки виявили заборонений триметазидин. Після кількох років судових позовів росіянку офіційно визнали винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" і опустилася на 3-е місце в командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. Термін дискваліфікації Валієвої сплив у грудні 2025 року.
Після Олімпіади-2022 Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати його фавориткою. Пізніше фігуристку помітили поряд із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент Росії особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь публічно підтримала Путіна.