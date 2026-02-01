Фаворитка Путіна стане міністром? Батько проговорився

Ми дуже раді, що Каміла повернулася до спорту. Дуже переживали. Каміла зробила те, що мала зробити. Ця людина – майбутній міністр спорту. Те, що вона повернулася за 4 роки, вже перемога.

Після виступу з Камілою не зідзвонювалися. Я скоро буду в Москві, тоді зустрінемося і розмовлятимемо. Найголовніше, що ми всі за неї вболіваємо. Всі люди радіють, що вона повернулася до великого спорту.