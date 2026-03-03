101 рецепт з каші та тушонки: співпраця Клопотенка з військовими викликала хвилю жартів та мемів

Меню для ЗСУ оновлюватимуть у межах проєкту "Готуємось до бою"

Євген Клопотенко буде покращувати меню українських оборонців. В рамках проєкту "Готуємось до бою" Агенції оборонних закупівель Державного оператора тилу Міноборони створять збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах.

Про реалізацію спільного проєкту з ГО Євгена Клопотенка пишуть в Міноборони. Зазначається, що він покликаний об'єднати та систематизувати досвід підрозділів з організації харчування, адже не всі кухарі мають достатньо досвіду, потрібне обладнання чи умови.

В мережі звістка про участь Клопотенка в розробці меню викликала здебільшого несхвальну реакцію. Зокрема, згадали, що він покращував вже кілька сфер харчування, зазначивши, що "одного вечора прийду додому, а Євген у мене на кухні варить сочевицю з чорносливом". Жартують, що замість чергувань будуть гастротури, а недоліки логістики прикриватимуть авторською концепцією.

Реакція в тредсі на проєкт МО з Клопотенком

Допис в твітері про проєкт МО з Клопотенком

Не забули і про те, що Клопотенко славиться своїми кулінарними експериментами, іноді на межі "їстівне-неїстівне". Зокрема, згадали мем "Випускайте Клопотенка", коли пропонували так боротися з сараною, приготування ним курячих лапок, смаження бузини тощо.

"Нарешті в зсу смажитимуть тюльпани та шкірки від картоплі", "Можна меню рецепти зі снігу, чи води з калюжі", — пишуть коментатори, але деякі все ж вважають його фахівцем своєї справи.

Коментарі до дописів про проєкт МО з Клопотенком

Проте велика частина дописувачів зазначає — проблема не в рецептах, а в постачанні. "Щоб покращити харчування військових, потрібно менше красти тим, хто причетний до поставок продуктів на фронт. А головного кухаря країни пора відправити воювати, хватить піариться. Дітей в дитячих садочках і школах вже нагодував ???", — пише Надія. "Нічого не маю проти, просто дивно, невже потрібен цілий Клопотенко, щоб картоплі з м'ясом насмажити? Або каші наварити і овочів нарізати?", — зазначає інший автор.

Коментарі до дописів про проєкт МО з Клопотенком

Раніше Євген Клопотенко зіткнувся із критикою свого меню для шкіл та садочків. Батьки скаржились, що діти не хочуть їсти запропоновані страви. У меню ввели більше овочів, бобових тощо, зменшили кількість цукру та випічки. Водначас, в меню чимало корисних страв, а смак залежить часто від майстерності кухаря та якості продуктів, а не від рецепту.

"Телеграф" зазначав, що меню для Укрзалізниці викликало в українців більш схвальні відгуки. Зокрема, пропонуються чотири страви, які провідник розігріває перед подачею.