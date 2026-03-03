Знижки до 55%: у "Сільпо" масово подешевшали популярні продукти

Ці позиції можуть швидко зникнути з полиць, тож варто не відкладати покупку й завітати до магазину вже найближчим часом

У мережі супермаркетів "Сільпо" стартувала хвиля приємних знижок — окремі товари можна придбати на 55% дешевше. Акційні пропозиції охоплюють як повсякденні продукти, так і популярні бренди, тож зараз саме час вигідно поповнити запаси.

Найбільші знижки діють на солодощі, бакалію, напої та товари для дому. Список з 12 товарів підготував "Телеграф".

Ось що варто покласти до кошика:

Снеки Natural Garden норі зі смаком соусу теріякі — 19,99 грн замість 44,49 грн (вигода 24,50 грн, -55%)

— 19,99 грн замість 44,49 грн (вигода 24,50 грн, -55%) Сирок глазурований "Волошкове поле" з ваніллю 26% — 10,99 грн замість 20,19 грн (вигода 9,20 грн, -46%)

— 10,99 грн замість 20,19 грн (вигода 9,20 грн, -46%) Сир Крафтяр Моцарела для піци 100 г — 39,90 грн замість 66,90 грн (вигода 27,00 грн, -40%)

— 39,90 грн замість 66,90 грн (вигода 27,00 грн, -40%) Кукурудза цукрова "Ніжин" консервована — 59,99 грн замість 79,49 грн (вигода 19,50 грн, -25%)

— 59,99 грн замість 79,49 грн (вигода 19,50 грн, -25%) Папір туалетний Zewa Exclusive 4-шаровий — 274,00 грн замість 369,00 грн (вигода 95,00 грн, -26%)

— 274,00 грн замість 369,00 грн (вигода 95,00 грн, -26%) Папір туалетний Zewa Just One 5-шаровий — 244,00 грн замість 349,00 грн (вигода 105,00 грн, -30%)

— 244,00 грн замість 349,00 грн (вигода 105,00 грн, -30%) Напій Bundaberg Ginger Beer безалкогольний — 89,99 грн замість 149,00 грн (вигода 59,01 грн, -40%)

— 89,99 грн замість 149,00 грн (вигода 59,01 грн, -40%) Серветки косметичні Zewa Deluxe Design — 59,99 грн замість 92,49 грн (вигода 32,50 грн, -35%)

— 59,99 грн замість 92,49 грн (вигода 32,50 грн, -35%) Вироби макаронні Garofalo "Farafalle" 500 г — 89,99 грн замість 129,00 грн (вигода 39,01 грн, -30%)

— 89,99 грн замість 129,00 грн (вигода 39,01 грн, -30%) Цукор "Премія" білий кристалічний 1 кг — 37,99 грн замість 44,19 грн (вигода 6,20 грн, -14%)

— 37,99 грн замість 44,19 грн (вигода 6,20 грн, -14%) Напій Bundaberg Ginger Beer без алкоголю, 0,375 л — 89,99 0 грн замість 149,0 грн (вигода 59,01 грн, — 40%)

— 89,99 0 грн замість 149,0 грн (вигода 59,01 грн, — 40%) Яблучний сік Galicia, 1 л — 54,99 грн замість 87,49 грн (вигода 32,5 грн, -37%)

Знижки у "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

Раніше "Телеграф" писав, які подарунки можна придбати в "АТБ".