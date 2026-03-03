"Лютий треш": спортивний лікар розібрав інцидент з елітною українською легкоатлеткою (відео)

Момент потрапив у пряму трансляцію змагань

Стрибунка у висоту Катерина Табашник отримала серйозну травму на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні. Після цього Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) оголосила про збір коштів на хірургічне втручання для спортсменки.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розібрав перші дії медиків, а також ситуацію загалом. Табашник під час розбігу отримала розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна. Бабелюк розкритикував першу допомогу, яку надали Катерині, назвавши дії медперсоналу "лютим трешем". Також він розкритикував подальші дії лікарів і прокоментував збір коштів на операцію для спортсменки.

Те, що робили з нею лікарі на арені – це якийсь лютий треш. Замість того щоб забрати спортсменку з матів, зафіксувати ногу в брейс і доставити до найближчої лікарні, бідна жінка з чудаком крутилися довкола Каті, взагалі не розуміючи, що робити. Далі Катерина публікувала у соцмережах, що їй встановили гіпс на всю ногу. Звучить дивно, та й на фото це більше виглядає як лангета, але все ж таки… На дворі 2026 рік… Які лангети чи гіпси на хрести? Та й апогей історії – це відкриття збору на операцію Катерині від Федерації легкої атлетики. Дуже сумно, що Катерина, спортсменка, яка може виступати на Олімпіаді, має збирати кошти, щоби зібрати на операцію пластики зв’язки. Дуже сумна історія. З якого боку не глянь. Дмитро Бабелюк

Момент травми Табашник потрапив у пряму трансляцію чемпіонату України.

Дивитися з 2:07:18

Довідка: Катерина Табашник – 31-річна українська легкоатлетка. У березні 2023 року на чемпіонаті Європи у приміщенні у Стамбулі (Туреччина) стала бронзовою призеркою з результатом 1,94 м. Її особистий рекорд — 1,99 м.

Зазначимо, перемогу на чемпіонаті України здобула Ярослава Магучіх (1,96 м). Друге місце посіла Юлія Левченко (1,96 м), а третє – Ірина Геращенко (1,93 м). Ярославі на цей час належить рекорд сезону — 2,03 м. Вона встановила його в Україні.