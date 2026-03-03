Єрмак отримав нову посаду після звільнення та обшуків. Чим він тепер буде займатися

Після звільнення з посади керівника ОП Єрмак поновив адвокатську діяльність

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав нову посаду — він очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів України.

Що потрібно знати:

Новий комітет взаємодіятиме з органами влади, судами, правоохоронцями та міжнародними інституціями у сфері відновлення і компенсацій

Робота керівників комітетів відбувається на громадських засадах

Єрмак отримав адвокатське свідоцтво у 1995 році, припинив практику у 2020 та поновив її на початку 2026 року

Відповідні розпорядження про створення чотирьох нових постійно діючих колегіальних дорадчих органів підписала голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова. Цікаво, що за цю роботу зарплата не передбачена — діяльність керівників здійснюється на громадських засадах.

Комітети мають взаємодіяти із Радою адвокатів України, органами державної влади та місцевого самоврядування, судами, правоохоронними структурами, комітетами та апаратом Верховної Ради, міжнародними організаціями, правозахисними інституціями, громадськими об’єднаннями та іншими суб’єктами у сфері своєї компетенції.

Поновлення адвокатської діяльності

Андрій Єрмак отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ще у 1995 році. Водночас 20 грудня 2020 року він припинив адвокатську практику — майже через рік після призначення на посаду керівника Офісу президента. Наприкінці січня 2026 року стало відомо, що Єрмак поновив адвокатську діяльність.

Андрій Єрмак на сайт ННАУ

Звільнення з посади керівника ОП

28 листопада 2025 року Андрія Єрмака звільнили з посади керівника Офісу президента на тлі операції "Мідас". До цього до нього із обшуками прийшли НАБУ та САП. Нагадаємо, це справа щодо масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Цікаво, що за кілька годин після звільнення він заявляв про готовність вирушити на фронт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Єрмак не звертався до Міноборони із бажанням служити за контрактом чи за мобілізацією. Зазначимо, що окрім юриспруденції та політики Єрмак займався кіновиробництвом.