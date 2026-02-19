Голий, як бубон: про кого українці так говорять та чому важливо слідкувати за наголосом
Помилка в наголосі — інше значення
Український вираз "голий, як бубон" влучно описує стан крайньої бідності. В ньому важливо не помилитися в наголосі у слові "бубон".
За тлумачним словником наголос може бути на обидві голосні, однак у фразеологізмі використовується "бУбон" — ударний музичний інструмент, на якому немає виступів і який порожній всередині. Саме на цій його якості наголошують у примовці "голий, як бубон" українці. Якщо ж наголос на інший склад — то це означення напухлого лімфатичного вузла, знайоме по назві хвороби "бубонна чума".
"Голий, як бубон" — які є синоніми
Українська мова багата на означення бідності та багатства. Фразеологізми на ознаку бідності часто використовують слово "голий" і не тільки:
- голий, як горобець під стріхою
- голий, як турецький святий
- бідний, як мак начетверо
- бідний, як церковна миша.
Цікаво, що "голий, як бубон" є фразеологічним перекладом російського виразу "гол, как сокол".
Приклади вживання "голий, як бубон"
- Після всіх витрат він залишився голий, як бубон.
- Насправді це не так: він убогий наш брат по обителі і голий, як бубон, а щедрий, наче земля (Валерій Шевчук, "На полі смиренному").
- Сам голий як бубон, а ще й інших намагається повчати, як жити (Василь Кучер, "Голод").
