Не стало у 66 років через хворобу. Від чого помер Степан Гіга, на честь якого зірки збирають концерт

Гіга кілька тижнів боровся за життя у лікарні

Легендарний виконавець Степан Гіга помер у грудні 2025 року через загострену вірусну хворобу на тлі цукрового діабету. Наприкінці березня зірки українського шоубізнесу проведуть у Києві концерт, присвячений пам’яті артиста.

Що відомо:

Народний артист України Степан Гіга у 2022 році пережив нову хвилю слави, його хіти стали вірусними серед молодої аудиторії

Співак пережив дві складні операції, але помер у грудні 2025 через ускладнення, викликані цукровим діабетом

Що відомо про хворобу та смерть Степана Гіги

Легендарний український артист Степан Гіга пішов із життя у віці 66 років після кількох тижнів важкої боротьби за життя у лікарні. Його серце зупинилося 12 грудня 2025 року. Його смерть стала великою втратою для української сцени та для тих, хто цінував її багаторічну творчість.

Степан Гіга помер у віці 66 років, Фото: stepan.giga_official

Про проблеми зі здоров’ям артиста стало відомо ще у листопаді минулого року. Тоді представники Гіги повідомили, що його госпіталізовано у важкому стані, а всі заплановані концерти скасовано.

Степан Гіга помер від ускладнень хвороби, Фото: stepan.giga_official

Пізніше журналіст Віталій Глагола написав у своєму Telegram, що після другої операції на коліні виконавцю ампутували ногу, і він впав у кому. За даними джерел, це стало вимушеним заходом через серйозні ускладнення. Представники артиста утримувалися від коментарів.

На тлі стресу організму в артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці. Саме це і стало причиною ампутації, оскільки лікарі боролися за збереження життя пацієнта. журналіст

Декілька днів медики продовжували боротися за життя виконавця, але врятувати його не вдалося — Степан Гіга помер у лікарні Першого ТМО Львова. Поховали його на Личаківському цвинтарі, згідно з його останньою волею.

Похорон Степана Гіги, Фото: Telegraf

Народний артист України Павло Зібров у коментарі для OBOZ пізніше розповів, що Степан Петрович довгий час страждав на цукровий діабет. У професійному колі про це знали, проте широкому загалу подробиці не розкривалися.

Степан Гіга та Павло Зібров, Фото: pavlo_zibrov/Instagram

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року артист пережив нову хвилю популярності. Завдяки соціальним мережам його старі хіти стали вірусними й на концерти почала приходити молодь.

Хіти Степана Гіги були популярними серед молоді, Фото: stepan.giga_official

Щоб вшанувати пам’ять легендарного артиста, його діти та зірки українського шоубізнесу зберуться 28 березня в Києві на концерт. Понад 50 виконавців виконають знакові пісні маестро та віддадуть пошану людині, чия музика об’єднала покоління.

Концерт пам’яті Степана Гіги, Фото: stepan.giga_official

