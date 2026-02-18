Не стало у 66 років через хворобу. Від чого помер Степан Гіга, на честь якого зірки збирають концерт
Гіга кілька тижнів боровся за життя у лікарні
Легендарний виконавець Степан Гіга помер у грудні 2025 року через загострену вірусну хворобу на тлі цукрового діабету. Наприкінці березня зірки українського шоубізнесу проведуть у Києві концерт, присвячений пам’яті артиста.
Що відомо:
- Народний артист України Степан Гіга у 2022 році пережив нову хвилю слави, його хіти стали вірусними серед молодої аудиторії
- Співак пережив дві складні операції, але помер у грудні 2025 через ускладнення, викликані цукровим діабетом
Що відомо про хворобу та смерть Степана Гіги
Легендарний український артист Степан Гіга пішов із життя у віці 66 років після кількох тижнів важкої боротьби за життя у лікарні. Його серце зупинилося 12 грудня 2025 року. Його смерть стала великою втратою для української сцени та для тих, хто цінував її багаторічну творчість.
Про проблеми зі здоров’ям артиста стало відомо ще у листопаді минулого року. Тоді представники Гіги повідомили, що його госпіталізовано у важкому стані, а всі заплановані концерти скасовано.
Пізніше журналіст Віталій Глагола написав у своєму Telegram, що після другої операції на коліні виконавцю ампутували ногу, і він впав у кому. За даними джерел, це стало вимушеним заходом через серйозні ускладнення. Представники артиста утримувалися від коментарів.
На тлі стресу організму в артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці. Саме це і стало причиною ампутації, оскільки лікарі боролися за збереження життя пацієнта.
Декілька днів медики продовжували боротися за життя виконавця, але врятувати його не вдалося — Степан Гіга помер у лікарні Першого ТМО Львова. Поховали його на Личаківському цвинтарі, згідно з його останньою волею.
Народний артист України Павло Зібров у коментарі для OBOZ пізніше розповів, що Степан Петрович довгий час страждав на цукровий діабет. У професійному колі про це знали, проте широкому загалу подробиці не розкривалися.
Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року артист пережив нову хвилю популярності. Завдяки соціальним мережам його старі хіти стали вірусними й на концерти почала приходити молодь.
Щоб вшанувати пам’ять легендарного артиста, його діти та зірки українського шоубізнесу зберуться 28 березня в Києві на концерт. Понад 50 виконавців виконають знакові пісні маестро та віддадуть пошану людині, чия музика об’єднала покоління.
