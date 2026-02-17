"Навіть не зміг збрехати". Трамп став посміховиськом у мережі, відповідаючи на банальне запитання про Меланію (відео)

Незграбний момент миттєво розлетівся мережею

Президент США Дональд Трамп, відомий своєю здатністю викрутитися з будь-якої ситуації, втратив дар мови, як тільки розмова торкнулася любовних справ.

Що потрібно знати:

Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію на борту свого літака

Президент США помітно розгубився, почувши питання про подарунок для Меланії на День закоханих

Відео з реакцією Трампа стало вірусним

Поки весь світ відзначав День святого Валентина 14 лютого, президент США опинився у максимально незручному положенні прямо на борту Air Force One. Він відмовився відповідати на "найскладніше питання" про Меланію, чим спровокував хвилю іронічних жартів у мережі, пише The Mirror.

Під час перельоту з Вест-Палм-Біч у Флориді на об’єднану базу Ендрюс Трамп за традицією зустрівся із пресою. Однак звичний брифінг набув несподіваного обороту, коли журналісти вирішили відійти від політики та запитати про особисте.

Репортер поставила, здавалося б, невинне питання про свято любові, що пройшло: "У вас були якісь плани на свято з Меланією? Ви купили їй квіти?". Замість звичної впевненості 79-річний політик проявив розгубленість. Він нахилився, попросив повторити питання, а усвідомивши суть, виглядав украй незграбно.

Краще я вам цього не скажу… До побачення всім… це найскладніше питання Дональд Трамп

Щоб згладити паузу, Трамп відразу переключився на чергові компліменти, заявивши, що Меланія увійде в історію як "одна з по-справжньому великих перших леді". Відео цього моменту миттєво стало вірусним, а коментарі американців — дотепними.

Не питання з каверзою. Звісно, це ні. Але цікаво, що він навіть не зміг збрехати про це

Говорити про речі, яких він ніколи не робить. Дарувати квіти та ніжність своїй дружині. Це змусило його звиватися

Тоді нічого. Я здивований, що він не зміг вигадати брехню. Він здає позиції

Дональд думав про когось, окрім себе? Це було б "ні"

Це питання, на яке можна відповісти "Так" чи "Ні". Хіба що він цікавиться, чи міг хтось інший їй його дати

Про проблеми у стосунках президентського подружжя відомо вже давно. У мережі американці помічають, якою радісною виглядає Меланія Трамп без свого чоловіка-президента.