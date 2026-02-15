Останній день перед Масляною. Що не можна робити 15 лютого, щоб не настала "чорна смуга"

Стережіться цього дня обіцянок та поїздок

В останній день перед Масляним тижнем 2026 християни східного обряду в Україні вшановують апостола від 70-ти Онисима. За старим стилем 15 лютого відзначається Стрітення Господнє.

Онисим входив до числа 70 апостолів і жив у Візантії. Він був рабом благочестивого християнина Филимона. Одного разу, не послухавшись господаря і побоюючись покарання, Онисим утік у Рим. Там він опинився у в’язниці, де зустрівся з апостолом Павлом, який допоміг йому здобути волю. Павло написав послання Филимону з проханням пробачити раба-втікача — і той дарував йому прощення.

Онисим присвятив себе проповіді християнської віри і згодом став єпископом. За часів гонінь на християн при імператорі Траяні він був схоплений і після жорстоких мук прийняв мученицьку смерть.

Що не можна робити 15 лютого

Планування майбутнього. Довгострокові плани можуть не здійснитися або накликати невдачі.

Довгострокові плани можуть не здійснитися або накликати невдачі. Давати обіцянки. Це може спричинити низку дрібних негараздів.

Це може спричинити низку дрібних негараздів. Позичати гроші та речі. Може призвести до фінансових труднощів у майбутньому.

Може призвести до фінансових труднощів у майбутньому. Тяжка фізична праця. Як і в більшість церковних свят, краще утриматися від важкої роботи, прибирання та ремонту.

Як і в більшість церковних свят, краще утриматися від важкої роботи, прибирання та ремонту. Конфлікти та лайка. Негативні емоції цього дня можуть "затягнутися" надовго.

Негативні емоції цього дня можуть "затягнутися" надовго. Далекі подорожі. Дорога може бути важкою та невдалою.

Народні прикмети 15 лютого

Яскравий Місяць – чекайте на холод.

Тане сніг у полі — до гарного врожаю.

Бурульки на дахах — найближчим часом буде мороз.

Сильний вітер — провісник ранньої весни.

У кого іменини 15 лютого

Сьогодні іменини відзначає Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен та Софія.

Свята та події 15 лютого

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні

Міжнародний день операційної медичної сестри

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Всесвітній день православної молоді

Міжнародний день синдрому Ангельмана (International Angelman Day)

День поінформованості про неодружений спосіб життя (Singles Awareness Day)

