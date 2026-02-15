Останній день перед Масляною. Що не можна робити 15 лютого, щоб не настала "чорна смуга"
Стережіться цього дня обіцянок та поїздок
В останній день перед Масляним тижнем 2026 християни східного обряду в Україні вшановують апостола від 70-ти Онисима. За старим стилем 15 лютого відзначається Стрітення Господнє.
Онисим входив до числа 70 апостолів і жив у Візантії. Він був рабом благочестивого християнина Филимона. Одного разу, не послухавшись господаря і побоюючись покарання, Онисим утік у Рим. Там він опинився у в’язниці, де зустрівся з апостолом Павлом, який допоміг йому здобути волю. Павло написав послання Филимону з проханням пробачити раба-втікача — і той дарував йому прощення.
Онисим присвятив себе проповіді християнської віри і згодом став єпископом. За часів гонінь на християн при імператорі Траяні він був схоплений і після жорстоких мук прийняв мученицьку смерть.
Що не можна робити 15 лютого
- Планування майбутнього. Довгострокові плани можуть не здійснитися або накликати невдачі.
- Давати обіцянки. Це може спричинити низку дрібних негараздів.
- Позичати гроші та речі. Може призвести до фінансових труднощів у майбутньому.
- Тяжка фізична праця. Як і в більшість церковних свят, краще утриматися від важкої роботи, прибирання та ремонту.
- Конфлікти та лайка. Негативні емоції цього дня можуть "затягнутися" надовго.
- Далекі подорожі. Дорога може бути важкою та невдалою.
Народні прикмети 15 лютого
- Яскравий Місяць – чекайте на холод.
- Тане сніг у полі — до гарного врожаю.
- Бурульки на дахах — найближчим часом буде мороз.
- Сильний вітер — провісник ранньої весни.
У кого іменини 15 лютого
Сьогодні іменини відзначає Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен та Софія.
Свята та події 15 лютого
- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні
- Міжнародний день операційної медичної сестри
- Міжнародний день дітей, хворих на рак
- Всесвітній день православної молоді
- Міжнародний день синдрому Ангельмана (International Angelman Day)
- День поінформованості про неодружений спосіб життя (Singles Awareness Day)
В Україні існує безліч сімейних свят. Раніше ми вже розповідали про те, коли у 2026 році відзначають День дідуся.