Має частинку "Азовсталі". Що відомо про міст-хвилю в Києві (фото)

Добудували його вже після початку повномасштабної війни

В Україні є чимало унікальних архітектурних споруд мостів, до яких належить й міст-хвиля в Києві. Його відкрили у 2024 році, і за цей час він став досить популярним.

"Телеграф" розповість, що відомо про міст-хвилю та як він пов'язаний з Маріуполем. Зауважимо, що будівництво тривало майже 4 роки та могло так і не завершитись.

Пішохідний міст в Оболонському районі столиці на однойменний острів називається міст-хвиля через свою цікаву архітектуру. Він з'єднує південну протоку між Дніпром та затокою Оболонь, сполучає парк "Наталка" та рекреаційну зону на острові.

Як виглядає міст-хвиля в Києві. Фото: Вікіпедія

Будівництво мосту почали у 2020 році. Архітектором є Андрій Сергійович Миргородський. Саме він створив незвичну форму поруччя, що нагадують хвилі. Відомо, що ширина нового мосту — 3,5 метри, довжина — 176 метрів. Він комфортний для пересування маломобільних груп населення і не заважає проходу маломірних суден до затоки Оболонь.

Міст-хвиля в Києві. Фото: місцеві канали

Відкрили міст-хвилю у травні 2024 року. Проте повну вартість будівництва публічно не оголошували. До слова, на одному з етапів, а саме після початку повномасштабної війни, будівництво хотіли зупинити. Адже на той момент треба було залучити додаткові 170 млн ₴ на облаштування парку на Оболонському острові та 25 млн ₴ на будівництво мосту. Тоді чимало людей називало такі витрати не на часі, але міст таки добудували.

Міст-хвиля в Києві. Фото: місцеві канали

Як міст-хвиля пов'язаний з Маріуполем

Виявляється, що конструкції для мосту були виготовлені на заводі "Азовсталь" у Маріуполі ще до вторгнення Росії у 2022 році. Їх привезли в Київ лише за кілька тижнів до початку повномасштабної війни. Саме тому чимало киян називають цей міст "Хвилі Азову".

Відомо, що поруччя мосту та певні частини конструкції мають LED-підсвітку. Але її вмикають досить рідко, адже ситуація з енергетикою останні роки складна.

